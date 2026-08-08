55-Jähriger kam von der Seeberg Straße ab, stieß gegen die Leitschiene und wurde in einen Teich geschleudert. Der Motorradlenker verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Klagenfurter (55) war am Samstag gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad auf der Seeberg Straße (B82) im Gemeindegebiet von Völkermarkt in Fahrtrichtung St. Veit/Glan unterwegs. Zwischen Klein St. Veit und Mittertrixen kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Leitschiene. In weiterer Folge wurde der 55-Jährige über die Leitschiene in einen Teich geschleudert.

Trotz rascher Hilfe von Unfallzeugen, sie konnten das Opfer noch aus dem Teich bergen, und Reanimationsmaßnahmen durch den alarmierten Notarzt konnte dem Klagenfurter nicht mehr geholfen werden, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die B82 war während der Unfallaufnahme bis 19.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen das Rote Kreuz mit einem Rettungs- und Notarztteam sowie der Rettungshubschrauber C11 und die Freiwilligen Feuerwehren Brückl, Gattersdorf, St. Stefan bei Haimburg und Völkermarkt.