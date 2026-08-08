Kärntner hielt Lenkerin während der Fahrt auf der A2 die Augen zu

42-Jähriger schlug zudem auf seine Freundin (41) ein und verletzte sie im Gesicht schwer. Die Tochter (11) der Frau saß ebenfalls im Auto und wurde Zeugin der Attacke.

Ein unglaublicher und brutaler Übergriff auf eine Frau hat sich am Samstagvormittag in Kärnten zugetragen: Eine 41-Jährige aus dem Bezirk St. Veit/Glan lenkte einen Pkw auf der Südautobahn (A2). Im Bereich des Knotens Villach dürfte ein Streit mit ihrem Lebensgefährten (42) komplett eskaliert sein. Der 42-Jährige hielt der Autolenkerin während der Fahrt die Augen zu, sodass es auch zu einer gefährlichen Situation im Verkehr kam.

Zudem schlug er auf seine Freundin ein, auch während der Fahrt. Die 41-Jährige erlitt dadurch schwere Gesichtsverletzungen. Die Tochter (11) der Frau saß ebenfalls im Fahrzeug und wurde Zeugin der lebensgefährlichen und brutalen Attacke.

An der gemeinsamen Wohnadresse des Paares im Bezirk St. Veit/Glan ging der Streit weiter, es kam zu einer neuerlichen Drohung gegen die Frau. Diese suchte schließlich das Klinikum Klagenfurt auf. Von dort wurde die Attacke zur Anzeige gebracht.

Weitere Ermittlungen

Der Tatverdächtige konnte in der Wohnung eines Bekannten angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Anzeige auf freiem Fuße an. Es dürfte nicht der erste Übergriff des Mannes auf die 41-Jährige gewesen sein. Weitere Erhebungen sind noch ausständig.