Der Blink-182-Schlagzeuger und Ehemann von Kourtney Kardashian sprach im Musikpodcast der New York Times über seinen neuen Film und Traumabewältigung.

Ab 13. August gibt es die Dokumentation „Louder than Fear“ (dt.: lauter als Angst) beim US-amerikanischen Streamingdienst Hulu zu sehen. Im Film wird die Geschichte von Pop-Punk-Kultschlagzeuger Travis Barker (u. a. Blink-182, Transplants, +44) erzählt. Ein zentrales Thema in der Erzählung nimmt das Flugzeugunglück aus dem Jahr 2008 ein, bei dem vier der sechs Insassen ihr Leben verloren, als die Privatmaschine bei hoher Geschwindigkeit von der Startbahn abkam, während lediglich Barker und Musiker Adam Goldstein (DJ AM) überlebten.

Nun erzählte Barker im Podcast-Format der New York Times „Popcast“ von den langanhaltenden Folgen dieses traumatischen Erlebnisses. „Ich wusste nicht, wie ich nach dem Unfall weitermachen soll“, so der heute 50-Jährige. Also habe er einen Arzt aufgesucht, um sich psychiatrische Hilfe zu holen, Alkohol und anderen Substanzen abgeschworen, sich aufs Laufen und körperliches Training konzentriert.

Atemübungen mit Fan brachten Erleichterung

Schließlich habe ihn ein Fan dazu animiert, Atemtechniken zu erlernen, mit denen bewusst Entspannung herbeigeführt und das körperliche sowie mentale Wohlbefinden positiv beeinflusst werden kann. Dabei habe sich in ihm etwas gelöst, erklärt Barker weiter: „Innerhalb von zehn Minuten habe ich bitterlich geweint – genauso in den nächsten fünf Einheiten, aber ich habe auch gespürt, dass ich Fortschritte mache.“

Währenddessen hinterließ der Zustand des Musikers auch bei seiner jungen Familie Spuren. So zeigten sich Barkers Sohn und Tochter äußerst besorgt, als er sich zum ersten Mal nach dem tragischen Unglück wieder in ein Flugzeug setzte. „Meine Kinder waren drei und fünf Jahre alt, als der Unfall passiert ist, und sind bis dahin noch nie geflogen“, erinnert sich Drummer und sinniert weiter: „Es ist traurig, aber sie sind im Grunde so aufgewachsen, dass sie gedacht haben, dass auf diese Weise (beim Fliegen, Anm.) Menschen sterben.“

Von seiner zweiten Ehefrau Shanna Moakler, Mutter seiner Tochter Alabama Luella Barker (20) und seines Sohnes Landon Asher Barker (22), ist Travis Barker seit 2008 geschieden. 2022 heiratete der Musiker Reality-TV-Star Kourtney Kardashian (“Keeping Up with the Kardashians“), die 2023 Barkers zweiten Sohn Rocky Thirteen Barker zur Welt brachte und mit der er bis heute liiert ist.

Rasche Hilfe in Krisensituationen

Wenn Sie oder ein Angehöriger sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen bzw. anzubieten.



• PsyNot Steiermark, kostenfreie 24h-Hotline: 0800 / 44 99 33

• Psychiatrischer Not- und Krisendienst Kärnten West: 0664 3009003

• Psychiatrischer Not- und Krisendienst Kärnten Ost: 0664 3007007

Weitere Hilfsangebote finden Sie hier.