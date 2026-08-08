Tödlicher Autounfall in Oberösterreich blieb eineinhalb Tage unentdeckt

Der Onkel hatte den 33-jährigen Lenker schon als vermisst gemeldet. Eine Radfahrerin entdeckte das Wrack mit dem Verunglückten durch Zufall.

Bereits in der Nacht auf Freitag dürfte ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Eferding bei Aschach an der Donau mit seinem Wagen tödlich verunglückt sein. Das Unfallwrack mit dem toten Mann wurde erst am Samstagvormittag von einer Radfahrerin entdeckt. Das Auto war bei dem Unfall über einen Erdhügel katapultiert worden und lag so etwas verborgen vor der Fahrbahn. Der Onkel des Mannes hatte zuvor schon eine Vermisstenmeldung gemacht, teilte die Polizei der APA mit.

Warum der Mann offenbar die Herrschaft über das Fahrzeug verlor und dadurch von der Fahrbahn abgekommen war, blieb vorerst unklar. Fremdverschulden sei aber nach derzeitigen Ermittlungen auszuschließen. Der Todeszeitpunkt ließe sich laut Polizei nach ersten Erkenntnissen ziemlich gut auf die Nacht auf Freitag datieren.