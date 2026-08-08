PV-Anlage auf dem Dach einer Klagenfurter Schule brannte

Drei Feuerwehren mussten am Samstagnachmittag zu einem Brand in den Stadtteil Waidmannsdorf ausrücken. Dieser konnte jedoch rasch gelöscht werden.

Sirenenalarm in der Stadt Klagenfurt am Samstagnachmittag: Um 15.11 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr (BF) Klagenfurt sowie die Freiwilligen Feuerwehren (FF) St. Martin und Hauptwache zu einem Brand in die Mittelschule Waidmannsdorf alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein Brand im Dachbereich des Schulgebäudes festgestellt werden, berichtet die BF auf Facebook. Bei der Erkundung über die Drehleiter stellte sich heraus, dass mehrere an der Fassade montierte Wechselrichter der Photovoltaikanlage in Brand geraten waren. Das Feuer hatte bereits auf die Fassade übergegriffen, rund 20 Quadratmeter der Fläche waren betroffen, zudem breitete sich das Feuer weiter aus.

Mit schwerem Atemschutz wurde der Löscheinsatz über die Drehleiter durchgeführt. Parallel dazu wurde die PV-Anlage über die Notabschaltung deaktiviert. Der Brand konnte dadurch rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.