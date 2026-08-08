Nach Messerangriffen in Rotterdam mit zwei Verletzten hat die niederländische Polizei einen 26-jährigen Verdächtigen festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Mann am Samstag an verschiedenen Orten in der Hafenstadt offenbar wahllos mit einem Messer auf Passanten losgegangen. Die ersten beiden Angriffe ereigneten sich den Angaben zufolge gegen 9.30 Uhr auf einer Straße im Stadtviertel Spangen westlich der Innenstadt sowie am nahe gelegenen Marconiplein, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Zwei Männer, laut Polizei "zufällige Opfer", wurden dabei verletzt. Einer der Männer wurde ins Krankenhaus gebracht, der andere wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt.

Etwa eine halbe Stunde später wurde der Polizei zufolge ein versuchter Messerangriff auf einer Fußgängerbrücke in der Nähe des Flughafens gemeldet. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass alle drei Angriffe von demselben Verdächtigen verübt wurden, einem 26-Jährigen aus Rotterdam, der vermutlich mit einem Auto unterwegs war.