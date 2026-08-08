62-Jährige kam von der Straße ab, stürzte und beschädigte einen abgestellten Pkw. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Ausfahrt mit dem E-Scooter endete für die Frau im Krankenhaus (Symbolfoto)

Ungewöhnlicher Unfall in Villach: Am Samstagmittag kam eine 62 Jahre alte Frau aus der Draustadt aus Eigenverschulden zu Sturz. Sie hatte offenbar die Kontrolle über ihren mit einem Sitz ausgestatteten E-Scooter verloren. Dabei beschädigte die Frau auch einen geparkten Pkw.

Die Verunfallte musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden. Ein bei der 62-Jährigen durchgeführter Alkotest war positiv – möglicherweise die Ursache für den Unfall.