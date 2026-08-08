Der zweite Spieltag der 2. Liga hat für die ersten steirischen Erfolge gesorgt. Voitsberg bezwang Rapid II, Sturm II blieb gegen den FAC siegreich.

Am ersten Spieltag verhinderte ein spätes Gegentor noch den Sieg von Aufsteiger Voitsberg, im zweiten Spiel war es dann so weit. Gegen Rapid II gab es einen 3:1-Erfolg, der bereits früh eingeleitet wurde. Nach rund 30 Sekunden hatten die Weststeirer noch Glück, als Rapids Nicolas Jozepovic an Voitsberg-Tormann Filip Dmitrovic scheiterte, im Gegenzug markierte Fabian Schubert im Nachsetzen das 1:0. Es war sein zweites Saisontor, Paolo Jager bereitete es vor. 18 Minuten später tauschten die beiden die Rollen, eine mustergültige Vorlage von Schubert verwertete Jager zum 2:0. Danach verwaltete der Aufsteiger die Führung, der Sieg schien ungefährdet. Etwas aus dem Nichts kam Rapid in der 84. Minute durch Erik Stehrer zum Anschlusstreffer, in der 88. Minute sorgte dann Christopher Wölbl nach starker Vorarbeit von Jakob Knollmüller für den Endstand. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs, die eine sehr reife und abgeklärte Leistung gezeigt haben. Wir sind dominant und mit der nötigen Ruhe aufgetreten“, analysierte Trainer Philipp Zulechner.

Auch Sturm II durfte über den ersten Erfolg der Saison jubeln, gegen den FAC gab es einen hart umkämpften 4:2-Sieg. Bastian Maierhofer erzielte per Kopf bereits nach vier Minuten das 1:0, Elijah Roche bereitete den Treffer vor. Danach kam die kalte Dusche, binnen vier Minuten traf Lan Piskule zweimal für den FAC, beide Tore fielen vom Elfmeterpunkt. Unmittelbar vor der Pause war wieder Maierhofer erfolgreich, diesmal mit dem Fuß nach einer Ecke. Das 3:2 erzielte dann in der 62. Minute Julian Halwachs mit einem Freistoß, FAC-Goalie Paul Scharner machte dabei keine gute Figur. Den Endstand besorgte Barne Pernot, wieder war der Ausgangspunkt eine Ecke, wieder bereitete Roche das Tor vor.

© GEPA pictures Bastian Maierhofer traf doppelt

Den perfekten steirischen Nachmittag verhinderte Schwarz-Weiß Bregenz, die Vorarlberger bezwangen Kapfenberg 3:2. Thalissinho wurde mit seinem späten Doppelpack zum Matchwinner, der Brasilianer traf binnen drei Minuten zweimal und sorgte damit dafür, dass die „Falken“ auch nach zwei Spielen mit leeren Händen dastehen. Zuvor hatte Jose-Andrei Rostas den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (54.) und war auch am Eigentor von Yusei Shima beteiligt (95.), das aber zu spät kam.