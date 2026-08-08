Nachdem ihr Gatte und eine ihrer Töchter mit einem Traktor tödlich verunglückt waren, kam einer 36-Jährigen eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegen.

Zum tragischen Unfall im vorarlbergischen Satteins (Bezirk Feldkirch), der einem 39-Jährigen und seiner sechsjährigen Tochter das Leben kostete, war es Mitte Juli gekommen. Der Vater war mit seinen beiden Töchtern im Alter von vier und sechs Jahren mit einem Traktor samt Anhänger auf einem Wiesengelände unterwegs. Das Gespann dürfte laut Polizei ins Rutschen geraten sein und überschlug sich. Die Sechsjährige und ihr Vater starben, die vierjährige Tochter wurde verletzt ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, überlebte jedoch.

Um sie sowie ihre Mutter (36) in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, wurde bald darauf auf der Online-Plattform „GoFundMe“ ein Spendenaufruf gestartet. Dass die dabei angestrebte Summe von 250.000 Euro inzwischen mit über 600.000 Euro von rund 10.600 Personen deutlich übertroffen wurde, veranlasste die 36-Jährige nun zu ausführlichen Dankesworten.

„Zutiefst berührt“ und „unendlich dankbar“

Es falle ihr schwer, die richtigen Worte für das zu finden, was in den vergangenen Wochen geschehen ist. Denn nach dem Verlust von zwei geliebten Menschen sei für ihre Tochter und sie nichts mehr so, wie es einmal war: „Umso überwältigender ist die große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft, die wir erfahren dürfen. Mit einer solchen Welle der Unterstützung hätte ich niemals gerechnet. Sie berührt mich zutiefst und macht mich unendlich dankbar.“

Eure Anteilnahme, eure Großzügigkeit und euer Mitgefühl bedeuten mir mehr, als ich in Worte fassen kann. Ich werde niemals vergessen, wie viele Menschen in der dunkelsten Zeit unseres Lebens an unserer Seite standen.

Was die Hinterbliebenen besonders berühre: „Hinter jeder einzelnen Spende stehen Menschen, die mit uns fühlen, an uns denken und uns in dieser unvorstellbar schweren Zeit helfen möchten. Diese Unterstützung kann unseren Verlust und unseren Schmerz nicht kleiner machen. Sie nimmt mir jedoch viele finanzielle Sorgen und schenkt (…) Sicherheit für unsere Zukunft.“



Ihr Dank gelte allen, die gespendet und den Spendenaufruf geteilt haben, ebenso wie allen, die „liebe Worte geschrieben oder uns auf andere Weise geholfen“ haben. Was das für sie und ihre Tochter bedeutet, könne sie gar nicht in Worte fassen, doch: „Ich werde niemals vergessen, wie viele Menschen in der dunkelsten Zeit unseres Lebens an unserer Seite standen.“