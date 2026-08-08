Frau bekommt in Italien falschen Embryo eingesetzt

Aus Versehen ist einer Frau in Italien bei einer künstlichen Befruchtung der falsche Embryo eingesetzt worden. Zu dem Fehler kam es im vergangenen Monat in einem Krankenhaus in Mailand, wo zwei Paare darauf warteten, dass den beiden Frauen nach der Befruchtung im Labor eine Eizelle übertragen wird. Nach einem Bericht der Tageszeitung "La Repubblica" vom Samstag wurde dann jedoch der Frau, die als erste an der Reihe war, versehentlich ein Embryo des zweiten Paares eingesetzt.

© APA/AFP Offenbar Namen der beiden Frauen verwechselt