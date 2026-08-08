Nun kontrolliert auch Spanien Reisende aus Italien

Im Streit zwischen den EU-Partnerländern Spanien und Italien über den Umgang mit Migranten setzen beide Seiten weiter auf Konfrontation. Auf Anweisung der Regierung setzte nun auch Spanien für Ankömmlinge aus Italien wieder Grenzkontrollen ein: Bis zunächst zum 7. September wird die Einreise an Häfen und Flughäfen stichprobenartig kontrolliert. Damit reagiert der linke Ministerpräsident Pedro Sánchez auf einen entsprechenden Beschluss der italienischen Regierung.