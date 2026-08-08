Eine negative Online-Bewertung sorgt beim Tamischwirt in Greuth für Unmut. Das Team weist Vorwürfe zurück und appelliert an Gäste, Kritik direkt anzusprechen.

Eine negative Google-Bewertung hat beim Tamischwirt in Greuth bei Völkermarkt für Unmut gesorgt. Diese lautet: „Sehr unfreundlich. Schnitzel is runter geflogen bei der Bewirtung und wurde wieder auf den Teller zurück getan. Ein Haar war auf meinen Schnitzel.“ Der Tamischwirt reagierte darauf mit einem öffentlichen Beitrag: „Es ist völlig in Ordnung, wenn jemand Kritik äußert oder mit einem Besuch nicht zufrieden war. Fehler können passieren – denn wir sind alle nur Menschen.“

„Wer ein Problem hat, sollte es direkt ansprechen“

Was das Gasthaus zurückweist, sind die aus Betreibersicht falschen Darstellungen. „Was jedoch nicht in Ordnung ist, ist das Verbreiten von Unwahrheiten oder übertriebenen Darstellungen, die den Ruf eines Betriebes schädigen“, schreiben sie. Besonders ärgere sie, wenn eine Situation im Nachhinein anders dargestellt werde, obwohl vor Ort nichts beanstandet worden sei. „Wer ein Problem hat, sollte es direkt ansprechen – nur so kann man gemeinsam eine Lösung finden“, appelliert das Team. Zugleich verweist es auf die Auswirkungen von Online-Bewertungen: „Hinter jedem Betrieb stehen Menschen, Familien und Existenzen, die täglich ihr Bestes geben.“

© Stefan Grauf-Sixt Anna-Carina Supantschitsch ist die junge Inhaberin des Tamischwirtes

Man wolle mit dem Beitrag keineswegs Kritik verhindern. „Ehrliche und respektvolle Rückmeldungen helfen uns, besser zu werden“, heißt es. Gleichzeitig ruft das Tamischwirt-Team dazu auf, Bewertungen im Internet nicht ungeprüft als Tatsache zu übernehmen.

„Wir sind eine herzliche Familie und genau diese Herzlichkeit möchten wir auch in unserem Betrieb jeden Tag weitergeben“, heißt es.

Zahlreicher Zuspruch

Neben vielen Fünfsternbewertungen – 4,2 Sterne im Durchschnitt – ist auf Google auch diese Einsternbewertung mit dem Vorwurf „Unfreundlichkeit und mangelnde Kundenorientierung“ zu finden: „Ich habe in vielen Gastronomiebetrieben Erfahrungen gesammelt, jedoch selten einen derart unangenehmen und wenig wertschätzenden Umgang erlebt. Besonders enttäuschend finde ich, dass dieses Verhalten von der Besitzerin selbst ausging. Ich habe mich als Gast weder willkommen noch wertgeschätzt gefühlt. Schade.“ Eine Vielzahl an unterstützenden Likes und positiven Kommentaren generierte hingegen der oben zitierte Facebook-Post des Gasthauses und zeichnet damit ein anderes Bild.