Sängerin Vanessa Paradis gab Trennung nach fast 10 Jahren bekannt

Nach fast zehn Jahren Beziehung gehen Vanessa Paradis und Samuel Benchetrit getrennte Wege. Man würde sich aber weiterhin „mit Respekt und Zuneigung begegnen“.

Die französische Sängerin und Schauspielerin Vanessa Paradis und der Regisseur und Schriftsteller Samuel Benchetrit haben sich nach fast zehn Jahren Beziehung getrennt. Die beiden hätten „einvernehmlich ihre Trennung bekannt gegeben“, würden sich aber weiterhin „mit Respekt und Zuneigung begegnen“, teilte Paradis‚ Agent am Donnerstag in einer Erklärung mit. Paradis und Benchetrit hatten am 30. Juni 2018 geheiratet.

Die heute 53-jährige Paradis hatte ihre Karriere als Sängerin bereits sehr jung in den 1980er-Jahren gestartet. International bekannt wurde sie im Alter von 14 Jahren durch den 1987 veröffentlichten Song „Joe le taxi“. Später war sie als Schauspielerin in der 2010 veröffentlichten romantischen Komödie „Der Auftragslover“ erfolgreich.

Der ebenfalls 53-jährige Franzose Benchetrit führte unter anderem bei den Filmen „J‘ai toujours rêvé d‘être un gangster“ (zu Deutsch: Ich habe immer davon geträumt, ein Gangster zu sein) und „Asphalte“ Regie und inszenierte mehrere Theaterstücke. Er schrieb rund zehn Bücher, darunter „La nuit avec ma femme“ (“Die Nacht mit meiner Frau“) - eine Hommage an die 2003 verstorbene Schauspielerin Marie Trintignant, mit der Benchetrit verheiratet gewesen war.