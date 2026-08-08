Gewessler: Verschärfung im Sexualstrafrecht fehlt noch immer

Grünen-Chefin Leonore Gewessler hat anlässlich einer Demonstration gegen Gewalt an Frauen am Freitag die Untätigkeit der Regierung bei der Verschärfung des Sexualstrafrechts kritisiert. Justizministerin Anna Sporrer und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (beide SPÖ) hatten im Vorjahr angekündigt, das Konsensprinzip ("Nur Ja heißt Ja") forcieren und die Reform des Sexualstrafrechts im zweiten Quartal 2026 vorlegen zu wollen. Passiert sei nichts, hieß es gegenüber der APA.

© APA/dpa KEYPIX - 22.03.2026, Berlin: Teilnehmerinnen halten Schilder mit der Aufschrift «Gewalt gegen Frauen gefährdet Demokratie» und «Aber Jede Frau» bei einer Demonstration gegen sexualisierte digitale Gewalt vor dem Brandenburger Tor. (KEYSTONE/DPA/Carsten Koall).