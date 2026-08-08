Experte Czypionka fürs Gesundheitssystem pessimistisch

Thomas Czypionka, Experte für Gesundheitsökonomie und -politik am Institut für Höhere Studien (IHS), sieht für Österreichs Gesundheitssystem keine rosige Zukunft. Notwendig wäre eine integrierte Versorgung, bei der die Menschen durch das System begleitet würden, doch eine große Reform scheitere an den vielen Vetoplayern im Land, sagte er im Interview mit der APA. Kein gutes Zeugnis stellte er der Reformpartnerschaft aus - wobei er noch einiges an Potenzial erblickte.

© APA/THEMENBILD Erste Hilfe fürs System gefordert