Meinl-Reisinger trifft US-Außenminister Rubio am Dienstag

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reist am Dienstag in die USA, um dort ihren US-Amtskollegen Marco Rubio zu treffen. Hintergrund ist die im Jänner beginnende Mitgliedschaft Österreichs im UNO-Sicherheitsrat. Meinl-Reisinger hatte unmittelbar nach der Wahl Österreichs in das mächtigste UNO-Gremium angekündigt, den Kontakt zu den fünf ständigen Ratsmitgliedern (USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich) suchen zu wollen.

© APA/BMEIA Meinl-Reisinger bei ihrem ersten Treffen mit Rubio im Vorjahr