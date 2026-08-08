Pensionsexpertin lehnt Mattle-Vorschlag ab

Die Leiterin der Alterssicherungskommission Christine Mayrhuber nennt die vom Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) vorgeschlagene Pensionsreform mit einem Mindestantrittsalter von 65 Jahren und 45 Versicherungsjahren "undurchdacht". Die Forderung würde voraussetzen, dass eine "stabile Versicherungslage" gegeben sei. "Wir wissen aber, dass Jobwechsel, Arbeitslosigkeit und Weiterbildungsprogramme immer häufiger werden", so Mayrhuber.

© APA/DIETMAR STIPLOVSEK Mattle macht sich nicht nur Freunde