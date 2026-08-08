Expertin: Höheres Frauen-Antrittsalter senkt "Pension Gap"

Bis 2033 wird das gesetzliche Pensionsantrittsalter der Frauen auf 65 Jahre und damit auf das Niveau der Männer angehoben. Eine gleiche Anzahl an Versicherungsjahren würde den "Gender Pension Gap" - in Österreich derzeit 39,4 Prozent - "um mindestens ein Drittel, wenn nicht 40 Prozent" verringern, sagte die Wifo-Ökonomin und Vorsitzende der Alterssicherungskommission Christine Mayrhuber im Gespräch mit der APA. Eine Lücke bleibe aufgrund des Gender Pay Gaps aber bestehen.

© APA/WIFO Mayrhuber sieht durch Anhebung Herausforderungen für Betriebe