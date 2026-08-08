Bücher und Lehrerfortbildung für neue AHS-Fächer in Arbeit

An den AHS-Oberstufen bringen die neuen Lehrpläne ab dem Schuljahr 2027/28 zwei Stunden "Demokratie und Medien", Informatik wird um eine Stunde und das Thema KI erweitert. Trotz der kurzfristigen Einführung, die erst Anfang Juli im Nationalrat abgesegnet wurde, soll es schon für den ersten Jahrgang qualitätsgesicherte Unterrichtsmaterialien und entsprechend ausgebildete Lehrkräfte geben. Die Vorbereitungen dafür laufen laut Bildungsressort bereits.

© APA/HELMUT FOHRINGER Wiederkehr will Schulbücher auch für die neuen Fächer