Die Rotjacken haben gegen den Aufsteiger aus Vorarlberg die ersten Punkte der noch jungen Saison eingefahren! Das Feldhofer-Team gewann verdient mit 2:1.

Der GAK hat in der zweiten Runde der neuen Saison der Fußball-Bundesliga die ersten Punkte bejubelt. Acht Tage nach dem Auftakt-0:3 bei Meister LASK zeigten die Rotjacken am Samstag gegen Aufsteiger Lustenau eine klare Steigerung und siegten dank Kopfball-Treffern von Donovan Pines (18.) und Alexander Hofleitner (66.) mit 2:1 (1:0). Lustenau kam durch Dion Kacuri (51.) dem nächsten Remis zwar nahe, blieb letztlich aber zu harmlos, um Punkte ins Ländle mitzunehmen.

Kompliment an die ganze Mannschaft. Das Einzige, das ich kritisieren muss, ist, dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben. In den letzten zwei Saisonen haben wir es nicht geschafft, in den ersten zehn Runden zu gewinnen. Und wir haben jetzt zwei Auswärtsspiele. Deswegen ist der Sieg sehr wichtig. — Ferdinand Feldhofer , GAK-Trainer

Der GAK, neu mit Ludwig Vraa, Anderson und Mark Grosse in der Startelf, begann überfallsartig und hatte mit einem gefährlich abgefälschten Hofleitner-Schuss gleich eine Chance (2.). Die Hausherren agierten aktiver und belohnten sich erstmals nach rund 20 Minuten: 1,96-m-Mann Pines flog nach einer Flanke von Kapitän Christian Lichtenberger wuchtig heran und köpfelte ein.

Lustenau, im Vergleich zum 1:1 gegen Ried personell unverändert, konnte sich mit Fortdauer zwar mehrmals im gegnerischen Drittel festsetzen, dabei aber keine echte Möglichkeit herausspielen. GAK-Tormann Cican Stankovic war nie richtig gefordert. Hinten ließ man sich mit schnellen Vorstößen hingegen immer wieder knacken. Goalie Domenik Schierl war aber gegen Hofleitner ebenso zur Stelle (30.) wie gegen Lichtenberger (31.).

Wir sind sehr enttäuscht über das Ergebnis. Wir haben uns schon was ausgerechnet, die Mentalität hat gepasst. Aber der Sieg für den GAK geht in Ordnung, sie waren in den entscheidenden Momenten besser. — Markus Mader , Lustenau-Trainer

Die knappe Führung war wie so oft trügerisch. Gleich nach Wiederbeginn musste Schierl zwar einen Grosse-Weitschuss parieren (47.), wie aus dem Nichts kam Lustenau aber bald zum Ausgleich: Kacuri tankte sich an die Mitte vor dem Sechzehner durch und ließ Stankovic von dort keine Chance. Der GAK brauchte etwas, fand dann aber zu seinem dominanten Spiel zurück. Ein neuerlicher Köpfler brachte schließlich den Sieg: Hofleitner stieg nach einem Eckball am höchsten.

Der GAK war dem dritten Treffer im Finish näher als die weiter völlig harmlosen Gäste. Ein Distanzschuss Peter Michorls verfehlte sein Ziel nur um Zentimeter (91.).