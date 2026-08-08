Die SVK-Wildcats stellen erstmals eine U 14-Mädchenmannschaft auf. Am Dienstag gibt es das erste Sichtungstraining

Ende Mai feierten die Krottendorfer Wildcats ihren Meistertitel in der 2. Frauenfußball-Bundesliga. Da Krottendorf die Lizenz für die höchste Spielklasse aber nicht erhielt, blieb ihnen der Aufstieg schlussendlich verwehrt. Der Grund? Der größte Brocken seien die fehlenden Jugendmannschaften gewesen, erzählte Teamverantwortlicher Werner Schimek im Juni. Nun arbeite man daran, dass das mit der Lizenz das nächste Mal funktioniere.

Die SVK Wildcats erweitern ihr Nachwuchsangebot und stellen gemeinsam mit dem Fußballnachwuchszentrum (FNZ) Weiz sowie dem SC St. Ruprecht/Raab erstmals eine U 14-Mädchenmannschaft auf. Gesucht werden fußballbegeisterte Mädchen der Jahrgänge 2012 bis 2016. Angesprochen sind sowohl Anfängerinnen als auch Spielerinnen, die bereits in einem Verein aktiv sind und zusätzlich in einer Mädchenmannschaft spielen möchten.

„Märchen für Fußball begeistern“

„Ziel ist es, mehr Mädchen für den Fußballsport zu begeistern und ihnen passende Spielmöglichkeiten zu bieten“, erklärt Werner Schimek. Insgesamt gibt es zwei Sichtungstrainings. Das erste findet bereits am 11. August um 18.30 Uhr im Triotronik-Stadion Krottendorf statt. Ein zweites ist für Mittwoch, 19. August um 18.30 Uhr im Stadion in St. Ruprecht an der Raab geplant.

Für ältere ambitionierte Spielerinnen besteht zudem die Möglichkeit, Teil der U16-Spielgemeinschaft mit Hartberg zu werden. Darüber hinaus sucht der Verein Verstärkung im Betreuer-Team und freut sich über Bewerbungen von Trainerinnen und Betreuerinnen für den Mädchenfußball.