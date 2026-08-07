Jahrelang stand die einstige Bäckerei Haller im Ortskern von St. Paul zur Vermietung frei. Ab Mitte August gibt’s dort Eis, nächstes Jahr wohl auch ein Café.

„Da die Räumlichkeiten in Wolfsberg für unseren wachsenden Betrieb nicht mehr ausreichend waren, haben wir in St. Paul ein passendes Objekt gefunden“, sagt Betreiber Leandro Dagostin. Wir, das sind der „Schneemann“ selbst und seine Frau Jheniffer Silveira. Seit Juli 2025 befindet sich die Produktion am neuen Standort. Im März dieses Jahres fiel schließlich der Startschuss für die Umbauarbeiten zur Eisdiele.

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In der neuen Saison soll das Angebot neben zahlreichen Eissorten und Eisspezialitäten auch Kaffee, Getränke und Süßspeisen umfassen. „Wir haben deutlich mehr Platz und können dadurch unser Angebot erweitern“, so Dagostin. Zunächst wird der Betrieb mit Selbstbedienung geführt. Eröffnung ist am 16. August ab 11 Uhr. Geöffnet ist bis Mitte Oktober, danach folgt eine Winterpause. Für die kommende Saison ist die Umstellung auf Tischservice geplant.

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Die Räumlichkeiten, in denen früher die Bäckerei Haller untergebracht war, stehen seit 2017 weitgehend leer. „Den meisten Menschen ist das Gebäude noch als ehemalige Bäckerei der Familie Haller bekannt“, sagt Dagostin. Die Gasträume umfassen rund 80 Quadratmeter, gemeinsam mit dem Produktionsbereich stehen etwa 180 Quadratmeter zur Verfügung. Dazu kommt ein rund 60 Quadratmeter großer Gastgarten.

© KK/Schneemann Die Einladung zur Neueröffnung

Mit seinen Eiswagen ist der Schneemann in den Bezirken Wolfsberg, Völkermarkt und Klagenfurt unterwegs. Mit einem Klingeln macht der Eis-Truck in Siedlungsstraßen auf sich aufmerksam und verkauft das Eis vom Truck aus. Platz bietet ein Eiswagen für zwölf Sorten, gewechselt wird wöchentlich. Man kann den „Schneemann“ übrigens auch für Veranstaltungen buchen – unter 0665 65507505.