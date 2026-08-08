Gespielt, geschwitzt und gelacht wurde jüngst am Sportplatz in Palfau. Der örtliche Hobbyclub hatte dort zum Federballturnier geladen – und damit einen Sommer wie früher aufleben lassen: Mit „endlosen Ferientagen, an denen immer irgendwo ein Federball durch die Luft flog“, wie es heißt. 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit dabei und kramten ihr „Kindheitskönnen“ wieder hervor.

© Hobbyclub Palfau Die Sieger Paulina Prieler und Jakob Hollinger

Bei Traumwetter krönten sich Paulina Prieler und Jakob Hollinger zu den Siegern, auf den Plätzen zwei und drei landeten Philipp Auer und Florian Baumgartner sowie Selina Kern und Fabian Lindner. Stübi und Noah holten sich mit dem traditionell humorvollem „Saupreis“ den Ehrenplatz der Herzen. Linda Herb und Felix Baumgartner wiederum waren beim Gewinnspiel erfolgreich.