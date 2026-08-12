Vor 20 Jahren reiste Martina Heuberger nach Neuseeland, um auf Bauernhöfen zu helfen. Als Obfrau dieses Vereins kehrt sie nun mit ihrer Familie für drei Jahre zurück.

Martina Heuberger aus Puch bei Weiz ist Obfrau von Wwoof Österreich. Nun zieht sie mit ihrer Familie für drei Jahre nach Neuseeland

„Man lernt voneinander, erlebt neue Kulturen und erweitert seinen Horizont“, erzählt Martina Heuberger. Seit 15 Jahren leitet die Pucherin als Obfrau die Organisation „We‘ re Welcome On Organic Farms“, kurz „WWOOF“ Österreich. Ein Netzwerk, das Freiwillige mit Biobauernhöfen verbindet.

Als „Wwoofer“ hilft man aktiv am Hof mit und bekommt wertvolle Einblicke in die biologische Landwirtschaft sowie in die landestypische Kultur“, erklärt Heuberger. Für die Hilfe bekommt man Verpflegung und Unterkunft gestellt. Es gibt keine monetäre Vergütung.

© Wwoof Österreich Österreichweit sind 300 Höfe Mitgliedsbetriebe, von der Viehzucht bis Weinbau

Von Jugendlichen bis Senioren

Seit 1996 gibt es das Modell in Österreich. Vor kurzem feierte der Verein sein 30-jähriges Bestehen. Mittlerweile sind österreichweit 300 Höfe mit im Boot, von Ackerbau bis Pferdezucht, vom Milchviehbetrieb bis zum Weinbau. Das Interesse ist groß. Zwischen 600 und 1000 Personen interessieren sich jährlich fürs „Wwoofen“.

© Wwoof Österreich Als „Wwoofer“ hilft man am Hof mit und bekommt dafür Kost und Logis

„Den typischen Wwoofer gibt es nicht. Wir haben Jugendliche, die Praktika absolvieren wollen, aber auch Senioren, die in ihrer Pension Neues entdecken und etwas Sinnvolles machen wollen. Wir haben auch Familien mit Kindern oder Manager, die sich eine Woche Urlaub nehmen, und das Wwoofen als Ausgleich zur Arbeit sehen“, so Heuberger.

Ihre eigene Erfahrung liegt bereits fast 20 Jahre zurück. Ein halbes Jahr verschlug es die gebürtige Angerin nach Neuseeland. In einem Camping-Bus tourte sie quer durch das Land, von der Nord- auf die Südinsekl und half dabei bei verschiedenen Höfen und Betrieben mit – von der Schaffarm mit 4000 Tieren über eine Töpferei bis zum Bed & Breakfast-Betrieb.

Wie funktioniert es? Zuerst meldet man sich auf der Homepage www.wwoof.at an. Nach der Bezahlung eines Mitgliedsbeitrages (25 Euro für 12 Monate) bekommt man Zugang zu den 300 Mitgliedshöfen in ganz Österreich. Wwoof bringt Menschen zusammen, die einen naturverbundenen Lebensstil auf dem Land führen oder kennenlernen wollen. Für Kost- und Logis packen "Wwoofer" von einer Woche bis hin zu mehreren Monaten tatkräftig mit an und sind nicht nur eine große Hilfe für kleine landwirtschaftliche Betriebe, sondern tauchen meist in eine andere Welt ein.

„Das war wirklich ein unvergleichliches Erlebnis. Die herausragende Natur und die offenen, freundlichen Menschen haben mich bereichert, die Erfahrungen begleiten mich noch heute“, erzählt Heuberger.

© Veronika Teubl-Lafer Seit 15 Jahren ist Martina Heuberger Obfrau und koordiniert den Verein in Österreich

Drei Jahre mit Familie ins Ausland

Nun schließt sich für die zweifache Mutter ein persönlicher Kreis. Mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen (10 und 11 Jahre) zieht sie für drei Jahre in jenes Land, in dem ihre eigene Wwoof-Reise ihren Anfang genommen hat „Mein Mann ist Projektleiter für Wasserkraftwerke bei einem großen Weizer Unternehmen. Seit sieben Jahren betreut er in Neuseeland Projekte, nun hat er die Möglichkeit bekommen, vor Ort zu arbeiten“, berichtet Heuberger.

Zur Person Martina Heuberger ist 47 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Puch bei Weiz. Vor 28 Jahren hörte sie erstmals von Wwoof. Bis sie es selbst ausprobierte, vergingen zehn Jahre. Ein halbes Jahr tourte sie durch Neuseeland und half bei verschiedenen Bauernhöfen und Betrieben mit. Seit 15 Jahren leitet sie den Verein „WWOOF Österreich“.

Die Ausgangslage ist also neu. „Damals war ich alleine, nun gilt es in einem neuen Land den familiären Alltag zu meistern“, so die 47-Jährige. Die Vorfreude ist groß. Auch Aufregung schwingt mit. „Natürlich braucht es für so einen Schritt Überwindung. Wir reseten ja quasi auf Null, aber wer uns kennt, weiß, dass wir das packen“, ist sie sicher. Die Koffer sind gepackt, in wenigen Tagen geht es los. Worauf sie sich freut? „Auf eine sehr intensive Familienzeit, auf neue Kontakte und Freundschaften und auf viel Zeit in der Natur.“

Die Leitung des Vereins bleibt weiterhin in Heubergers Händen. „Ich werde eine Kollegin anstellen, die Tätigkeiten vor Ort für mich übernimmt, das Administrative kann ich aber auch aus der Ferne machen.“