Olga Voglauer: „Mit Ausreden verändert sich unser Hitzesommer nicht“

In Wien war es heuer so heiß wie noch nie. Wie sehr freut man sich, nach Kärnten flüchten zu dürfen? Natürlich sind die Nächte in Kärnten kühler und die Städte kleiner. Wenn man jetzt durch Österreich fährt, gibt es aber keine Freude, sondern nur Sorge, wie wir es schaffen, daraus die richtigen Lehren zu ziehen. Das ist eine große Aufgabe, weil wir viele Denkmuster verändern werden, ob wir wollen oder nicht.

Die Nächte in Wien sind teilweise auf 28 Grad „abgekühlt“. Ist das überhaupt noch erträglich? Es kommt vor, dass es draußen 40 Grad hat und in meiner Wohnung 32 und man das im ersten Moment sogar als kühlend empfindet. Die Tiefsttemperatur in der Nacht war 30,5 Grad. Da schläft man nicht mehr. Ich bin oft nur eine Nacht dort, aber wie geht es Familien mit Kindern und Senioren? Wenn du das nicht herunterkühlen kannst, dann wird das zum gesundheitlichen Problem.

Sie haben keine Klimaanlage? Nein. Es ist in Wien auch so, dass man aufgrund der Bauordnung nur schwer eine einbauen könnte. Was wir brauchen, ist vor allem Beschattung draußen, also ein Programm, um Bäume in die Städte zu bringen. Es kann nicht sein, dass wir am Neuen Platz in Klagenfurt 65 Grad auf den Pflastersteinen messen. Am Alten Platz waren es 57 Grad und es ist kein Plan da, wie man dort Bäume pflanzen kann.

Wie sollte das Land reagieren? 2022 hat man eine Klimastudie präsentiert, 2024 noch einmal. Ich kann mich nicht von Hitze zu Hitze und von Trockenheit zu Trockenheit regieren. Ich würde mir erwarten, dass sie endlich Bau- und Raumordnung ändern und den Bodenfraß beenden. Die thermische Sanierung gehört die nächsten fünf Jahre massiv gefördert. Und was haben sie gemacht? Die Förderungen wurden reduziert. Und jetzt hat man zu einem Klimadialog geladen. Da sind die Schnecken schneller am Ziel.

Sie sind Landwirtin. Wo wird die Hitze noch hinführen? Das wunderbare an der Landwirtschaft ist ihre Vielfalt. Die Natur schafft sich einen Weg. Wenn wir mit unserer Biolandwirtschaft daran teilhaben können, dann ist das etwas erfüllendes. Ich glaube daran, dass wir durch ein Umdenken in der Bewirtschaftung auch in Zukunft noch gute Ernten einfahren können. Wir werden die Kulturarten verändern müssen, wieder an Fruchtfolge denken und uns auf die Nachhaltigkeit besinnen, die unsere Großeltern als selbstverständlich angesehen haben. Der heurige Futtereinbruch ist für die Bäuerinnen und Bauern aber existenzbedrohend.