Olga Voglauer: „Mit Ausreden verändert sich unser Hitzesommer nicht“
Im Sommergespräch spricht Grünen-Chefin Olga Voglauer über Nächte bei mehr als 30 Grad in Wien, Dürre auf ihrem Biobauernhof und 5000 Euro für Martin Sellner.
In Wien war es heuer so heiß wie noch nie. Wie sehr freut man sich, nach Kärnten flüchten zu dürfen?
Natürlich sind die Nächte in Kärnten kühler und die Städte kleiner. Wenn man jetzt durch Österreich fährt, gibt es aber keine Freude, sondern nur Sorge, wie wir es schaffen, daraus die richtigen Lehren zu ziehen. Das ist eine große Aufgabe, weil wir viele Denkmuster verändern werden, ob wir wollen oder nicht.
Die Nächte in Wien sind teilweise auf 28 Grad „abgekühlt“. Ist das überhaupt noch erträglich?
Es kommt vor, dass es draußen 40 Grad hat und in meiner Wohnung 32 und man das im ersten Moment sogar als kühlend empfindet. Die Tiefsttemperatur in der Nacht war 30,5 Grad. Da schläft man nicht mehr. Ich bin oft nur eine Nacht dort, aber wie geht es Familien mit Kindern und Senioren? Wenn du das nicht herunterkühlen kannst, dann wird das zum gesundheitlichen Problem.
Sie haben keine Klimaanlage?
Nein. Es ist in Wien auch so, dass man aufgrund der Bauordnung nur schwer eine einbauen könnte. Was wir brauchen, ist vor allem Beschattung draußen, also ein Programm, um Bäume in die Städte zu bringen. Es kann nicht sein, dass wir am Neuen Platz in Klagenfurt 65 Grad auf den Pflastersteinen messen. Am Alten Platz waren es 57 Grad und es ist kein Plan da, wie man dort Bäume pflanzen kann.
Wie sollte das Land reagieren?
2022 hat man eine Klimastudie präsentiert, 2024 noch einmal. Ich kann mich nicht von Hitze zu Hitze und von Trockenheit zu Trockenheit regieren. Ich würde mir erwarten, dass sie endlich Bau- und Raumordnung ändern und den Bodenfraß beenden. Die thermische Sanierung gehört die nächsten fünf Jahre massiv gefördert. Und was haben sie gemacht? Die Förderungen wurden reduziert. Und jetzt hat man zu einem Klimadialog geladen. Da sind die Schnecken schneller am Ziel.
Sie sind Landwirtin. Wo wird die Hitze noch hinführen?
Das wunderbare an der Landwirtschaft ist ihre Vielfalt. Die Natur schafft sich einen Weg. Wenn wir mit unserer Biolandwirtschaft daran teilhaben können, dann ist das etwas erfüllendes. Ich glaube daran, dass wir durch ein Umdenken in der Bewirtschaftung auch in Zukunft noch gute Ernten einfahren können. Wir werden die Kulturarten verändern müssen, wieder an Fruchtfolge denken und uns auf die Nachhaltigkeit besinnen, die unsere Großeltern als selbstverständlich angesehen haben. Der heurige Futtereinbruch ist für die Bäuerinnen und Bauern aber existenzbedrohend.
Trotzdem ist in fünf Jahren Grüner Regierung kein Klimaschutzgesetz gelungen.
Man erreicht nicht alle Ziele. Bei der Reduzierung der CO2-Emission waren wir erfolgreich. Der Heizungstausch, die thermische Sanierung und der Ausbau der erneuerbaren Energie haben funktioniert. Das war ein massives Konjunkturprogramm für den ländlichen Raum.
Sommer-Word-Rap
Abkühlort: Badesee St. Johann im Rosental
Lektüre: Aktuell lese ich eine deutsche Übersetzung von Florian Lipuš vom Zögling Tjaž
Sommerhit: La Bomba von King Africa versetzt mich immer in meine Jugend
Lieblingseis: Ich mag kein Eis, aber wenn, dann Erdbeere
Traumurlaub: Der Osten Kanadas
Sonnenschutzfaktor: 30
Lieblingsgetränk: Milch und im Sommer Sarti Spritz
Zeitumstellung abschaffen: Ja, dauerhafte Winterzeit
Viele sagen, bei dem was China, Indien und die USA in den Himmel bläst, spielt es keine Rolle, ob ich in den Urlaub fahre oder mein Strohhalm aus Papier ist.
Es macht einen Unterschied, ob ein Baum bei uns oder in China wächst. Ob wir weiter so viel Fläche verbetonieren oder unsere Gewässer renaturieren. Das werden wir hier direkt spüren und deshalb können wir auch hier direkt Maßnahmen setzen. Mit Ausreden verändert sich unser Hitzesommer nicht.
Die Politik in Kärnten sagt nicht gerne, wie viele Windräder es für Energieunabhängigkeit braucht. Wie viele wollen die Grünen?
Die Energieagentur sagt 80 bis 100. 50 sind jetzt vorgesehen. Das wäre der erste Ausbauschritt. Ich wäre schon froh, wenn wir uns auf die Empfehlungen der Expertinnen und Experten einigen können. Ich frage mich nur, warum die Landesregierung das so lapidar betreibt. Die Drau hat heuer nur 60 Prozent ihrer normalen Leistung für die Kraftwerke. Wir sehen, wie dringend ein neuer Mix ist. Diese Landesregierung ist durch jede Gemeinde getingelt und hat Informationen zur Blackout-Vorsorge gemacht. Für die Energiewende machen sie das nicht.
Der Flughafen sollte noch immer geschlossen werden, um dort Photovoltaianlagen zu errichten?
Dieser Flughafen hebt einfach nicht ab. So eine Fläche muss ein klares Entwicklungskonzept haben. Seit der letzten Wahl sind 30 Millionen Euro Steuergeld für sinkende Passagierzahlen da hineingeflossen. Da muss man sich irgendwann in den Spiegel schauen und sagen: Da haben wir uns verrannt. Das Areal bietet viel Potenzial, die Fliegerei ist es aber nicht.
Der Einsatz am Persmanhof ist mehr als ein Jahr her. Überrascht, dass es keine Konsequenzen gegeben hat?
Ich bin enttäuscht. Es gibt einen Expertenbericht und erste Erkenntnisse des Landesverwaltungsgerichts. Nachdem Landesregierung und Bezirkshauptmannschaft in die Position des Abwartens begeben haben, frage ich mich schon, warum die Staatsanwaltschaft hier nicht ein paar Gänge zulegt.
Eine gerichtliche Auseinandersetzung mit Martin Sellner hat für sie negativ geendet. Wie sehr schmerzt es Sie noch, dass Sie die Identitäre Bewegung dadurch mit 5000 Euro unterstützt haben?
Es ist ein Beweis, dass unser Rechtsstaat funktioniert. Wenn man so wie ich etwas behauptet hat, das widerlegt werden konnte, dann ist es richtig, dass man dafür seine Strafe zu zahlen hat.
Was wäre in Kärnten heute anders, wenn die Grünen nicht aus dem Landtag geflogen wären?
Wir hätten ein anderes Mobilitätskonzept und wir wären auf diesen Hitzesommer vorbereitet gewesen. Uns liegt es am Herzen, Dinge mit der Bevölkerung zu entwickeln. Raus in die Gemeinden. Das möchte ich wieder, weil das ist stehengeblieben.
Sie sind seit 2019 Chefin der Kärntner Grünen. Die Erfolge sind überschaubar.
Die Entscheidung, diese Verantwortung zu übernehmen, habe ich mir sehr gut überlegt. Ich bin überzeugt, dass wir in Kärnten eine starke grüne, demokratische Bewegung, die den Rechtsstaat schützt, brauchen. Man muss nur an den Geist der Vergangenheit denken, den wir erlebt haben. Es war für mich nicht erträglich, dass es keine Kärntner Grünen im Landtag gibt. Mit der Fünf-Prozent-Hürde ist es aber keine leichte Aufgabe.
Wird es einen Wechsel an der Spitze geben, wenn es auch 2028 nicht für den Wiedereinzug reicht?
Es wird reichen.
Das haben Sie auch 2023 gesagt.
Genau. Und wenn einem man dieser Überzeugung fehlt nicht ist, dann braucht man nicht kandidieren. Wir haben die Teams umgebaut, uns inhaltlich geschärft, wir sind permanent in Kärnten unterwegs. Es ist eine andere Stimmung.
Wie wird ihr restlicher Sommer aussehen?
Mit ein paar entspannten Tagen in Triest und Umgebung. Mit meinem Mann wollen wir alle Gipfel der Karawanken, auf die wir hinschauen, besteigen. Den Kosiak haben wir schon.