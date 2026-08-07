Kind starb in Türkei nach Pestizideinsatz in Nachbarwohnung

In der westtürkischen Stadt Canakkale sind der Leiter einer Insektenbekämpfungsfirma und ein Wohnungsinhaber verhaftet worden, nachdem in der benachbarten Wohnung ein neunjähriger Bub an einer mutmaßlichen Pestizidvergiftung gestorben war. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, hat der Vater das Kind und seine Mutter am Mittwoch bewusstlos in der Wohnung gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Die Mutter befinde sich weiterhin im Krankenhaus in Behandlung.