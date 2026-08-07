U-Haft gegen zwei Männer nach Waldbrand nahe Athen

Nach dem schweren Waldbrand nahe der griechischen Hauptstadt Athen sind der Chef einer Elektro-Installationsfirma und ein weiterer Unternehmer wegen des Verdachts der Brandstiftung in Untersuchungshaft genommen worden. Die beiden Männer seien zuvor von Mittwoch- bis Freitagmorgen einem "Marathon"-Verhör unterzogen worden, berichteten griechische Medien. Die Ermittler werfen ihnen "Brandstiftung in einem Waldgebiet" sowie Sachbeschädigung an Versorgungseinrichtungen vor.

© APA/AFP Der Brand richtete großen Schaden an