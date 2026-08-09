Um 16 Uhr geht es los. Zahlreiche Geschäfte haben länger offen, es gibt Live-Musik, Kulinarik und auch ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Am 14. August ab 16 Uhr geht die beliebte Sommernacht los. Dafür verwandelt sich die Voitsberger Innenstadt in eine Flanier- und Genussmeile. Das Ziel: Sommerliches Urlaubsgefühl in der Bezirkshauptstadt. Dafür öffnen zahlreiche Handelsbetriebe ihre Türen bis 22 Uhr, regionale Produzenten präsentieren ihre Spezialitäten und auch die Gastronomiebetriebe sind dabei.

Schon am Nachmittag sorgen wandernde Musiker für die passende Stimmung, um 20 Uhr wird „Hauns Amore“ auf der Hauptbühne auftreten. Im Bereich des Optikergeschäfts Trummer wird DJ Lone Wolf für den Sommer-Sound sorgen. Für die Kleinsten wird im Kinderbereich ein Programm mit Mitmachzirkus, Bastelstationen und Hüpfburgen geboten. Im Bereich vom Wiednerparkplatz bis zur Bar Walhalla wird es einen Vergnügungspark geben.