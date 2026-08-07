Ligurisches Meer erreicht Rekordtemperatur

Das Ligurische Meer hat einen historischen Temperaturrekord erreicht. Am 3. August wurden vor der Badeortschaft Porto Venere in der Provinz La Spezia exakt 31 Grad Celsius gemessen - rund vier Grad mehr als der klimatologische Durchschnitt. Die außergewöhnliche Wärme sorgt für einen Effekt wie in einer "tropischen Badewanne" und wirft Fragen nach den langfristigen Folgen auf, warnen Experten. Noch nie war das Ligurische Meer so warm.

© APA/AFP Ein Sprung ins Wasser ist oft keine Abkühlung mehr