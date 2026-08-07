Deutscher Sicherheitsrat tagt nach Drohnenvorfall in Leipzig

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Freitag mit Teilen der Bundesregierung über den mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle beraten. Der Nationale Sicherheitsrat habe sich unter dem Vorsitz des Kanzlers telefonisch "zu dem Ereignis am Flughafen Leipzig/Halle am 4. August 2026 ausgetauscht", teilte Regierungssprecher Steffen Kornelius in Berlin mit.

© APA/dpa Drohnenangriff auf Flughafen beschäftigt die deutsche Politik