Verdächtiger gesteht Brandstiftung in den USA

Hunderte zerstörte Häuser, Tausende Menschen auf der Flucht vor Flammen - nun erhärtet sich in der US-Stadt Spokane der Verdacht auf Brandstiftung. Ein 37-Jähriger, der vor einigen Tagen festgenommen wurde, hat laut US-Medien im Zuge der Ermittlungen gestanden, das sogenannte Old Trails Feuer im Bundesstaat Washington im Nordwesten der USA gelegt zu haben - sowie Dutzende weitere Feuer in den vergangenen Monaten.

© APA/AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Was bleibt, ist ein Bild der Verwüstung