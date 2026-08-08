Kerstin Staudacher (45) engagiert sich seit Jahren als Freiwillige bei der Caritas und unterstützt dabei das Projekt „PlauderPlätze“ in St. Veit.

Als Projekt gegen Einsamkeit haben vor rund einem Jahr die sogenannten Plauderplätze der Caritas in St. Veit gestartet. Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es in der Stadt gekennzeichnete Sitzgelegenheiten, wo man ungezwungen und ohne Konsumzwang miteinander plaudern kann. Einer dieser Plauderplätze befindet sich beim Bauernmarkt am Hauptplatz. Dieser wird von der St. Veiterin Kerstin Staudacher (45) betreut, die sich seit Jahren als Freiwillige bei der Caritas engagiert. „Die Plauderplätze waren das Ergebnis einer Umfrage“, erklärt Staudacher.

Mittlerweile beteiligen sich auch einige Geschäfte mit eigens ausgewiesenen Sitzgelegenheiten dabei. „Manche stellen auch kleine Snacks dazu“, freut sich die St. Veiterin, die hauptberuflich beim Regionalmanagement Mittelkärnten als Klima- und Energiemodellregionsmanagerin (KEM) arbeitet und dabei für das Gurktal und Friesach zuständig ist. In ihrer Freizeit ist sie auch noch kulturell engagiert: Sie ist seit vielen Jahren Obfrau des Chors 1863 St. Veit/Glan.

© KK/Privat Kerstin Staudacher

Smalltalk und ernste Gesprächsthemen

„Zu den Plauderplätzen kommen alle Altersgruppen, sogar Leute aus Friesach oder Klagenfurt. Es wird Smalltalk betrieben, aber auch über ernste Themen gesprochen“, erzählt die verheiratete Mutter von zwei Kindern (zehn und sechs Jahre): „Mehr miteinander zu sprechen ist so wichtig.“ Natürlich brauche es Zeit, bis sich die Plauderplätze etablieren: „Im Idealfall werden sie zu Selbstläufern. Es ist jetzt schon so, dass sich die Leute oft selbst zum Reden finden und ich nur Beobachterin bin.“ Staudacher betont, dass sie auch selbst bereits viele neue Menschen durch das Projekt kennengelernt hat. Neu ist ein Plauderplatz bei der Volkshochschule, wo es die Möglichkeit gibt, sich auf Wunsch mit fremdsprachigen Personen auf Spanisch oder Englisch zu unterhalten.

Angebot auch im Winter

Während die Plauderplätze im Sommer im Freien stattfinden, werden sie im Winter in Innenräumen, wie zum Beispiel der Bibliothek oder dem Second-Hand-Laden, angeboten. Staudacher findet das Projekt sehr wichtig, ein Satz ist ihr bei der dem Projekt vorangegangenen Umfrage besonders im Gedächtnis geblieben: „Eine Frau hat gesagt, dass oft das einzige Gespräch, das sie in der Woche führt, jenes beim Billa an der Kassa ist.“