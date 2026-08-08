Der beliebte „Palatschinken Kaiser“ nimmt leise Abschied

Seit 26 Jahren bietet Walter Kaltenbacher auf verschiedenen Veranstaltungen seine Palatschinken-Spezialitäten an – auch am Klagenfurter Altstadtzauber. Dieser könnte sein letzter sein.

Der 30. Klagenfurter Altstadtzauber ist in vollem Gange. Fast genauso lang, nämlich zum 26. Mal, ist Walter Kaltenbacher dabei. Seit über 20 Jahren bietet der Unternehmer aus Köttmannsdorf seine Palatschinken-Spezialitäten in seinem fahrenden, selbst umgebauten Anhänger an. Die Jubiläumsveranstaltung des Altstadtzaubers könnte aber seine letzte sein.

Der „Palatschinken Kaiser“ denkt nämlich an Aufhören. „Es hängt in erster Linie von meiner Frau ab, ob sie noch weiter machen will“, erzählt Kaltenbacher der Kleinen Zeitung. Seine Söhne treten das Erbe des Vaters nicht an, gehen andere berufliche Wege.

Das ganze Jahr über besucht Kaltenbacher diverse Märkte, es gibt fast keinen Kirchtag, an dem der „Palatschinken Kaiser“ nicht vertreten ist – am Villacher Kirchtag, am St. Veiter und Bleiburger Wiesenmarkt sowie eben am Altstadtzauber, der von den Klagenfurter Stadtrichtern auf die Beine gestellt wird. „Früher bin ich bis in die Slowakei gefahren“, verrät der 65-Jährige. Heute beschränken sich seine Einsätze auf Kärnten und die Steiermark. So ist Kaltenbacher auch am berühmten Maxlaunmarkt im steirischen Niederwölz vertreten.

Der absolute Renner sind Palatschinken mit Nutella. — Walter Kaltenbacher

Kostensteigerung und Anstrengung

Rund 100 Palatschinken wandern – je nach Wetterlage – täglich über den Tresen. Zusätzliches Personal stellt er keines ein, der Unternehmer und seine Ehefrau Michaela stemmen das Geschäft alleine. „Der absolute Renner sind Palatschinken mit Nutella“, erklärt Kaltenbacher. Bis zu 30 Gläser der beliebten Schokocreme verbraucht er dafür. „Vor Jahren hat ein Glas Nutella 3,70 Euro gekostet, jetzt zahle ich 6,50 Euro“, erzählt der Köttmannsdorfer. Die steigenden Kosten für die Waren sind neben dem Dauereinsatz und der damit verbundenen Anstrengung ein weiterer Grund, warum er ans Aufhören denkt. Denn die Preissteigerung muss er selbstverständlich an seine Kunden weitergeben: „Pro Palatschinke verlange ich jetzt um 50 Cent mehr.“ Trotzdem stehen die Besucherinnen und Besucher Schlange vor seinem Wagen beim Wörtherseemandl.

In diesem Jahr stehen noch der St. Veiter Wiesenmarkt, jener in Bleiburg und eben in Niederwölz am Programm. Wie jedes Jahr, ist der „Palatschinken Kaiser“ auch am Christkindlmarkt in Klagenfurt vertreten. Dann könnte Schluss sein – zumindest für Walter Kaltenbacher, der bereits nach einem Interessenten für sein Geschäftskonzept Ausschau hält.