Jemen-Konflikt eskaliert - Neue Hypothek für Iran-Gespräche

Der eskalierende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Houthi-Miliz im Jemen droht eine Friedenslösung im Iran-Krieg zu erschweren. In der Nacht wurden laut des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses im Jemen bei Angriffen der vom Iran unterstützten Houthi mindestens elf Zivilisten in Saudi-Arabien verletzt. Zudem rechnet das Königreich mit koordinierten Angriffen durch irakische Milizen und Houthi-Rebellen unter Anleitung von Irans mächtigen Revolutionsgarden.

© APA/AFP Studenten in Sanaa demonstrieren Unterstützung für Houthi-Rebellen