Weil das Hotel St. Oswald in eine neue Zukunft geht, wird das Inventar verkauft. Auf der Auktionsplattform „Wertsiedler“ gibt es für Schnäppchenjäger viel zu entdecken.

„Es ist so weit, alles darf raus! Aufgrund einer zukunftsorientierten Neugestaltung dürft ihr euch über wertvolle und besondere Dinge aus dem einzigartigen Hotel St. Oswald freuen. Schmökert in den Angeboten und kauft euch Erinnerungsstücke, Praktisches und Besonderes“, heißt es in einem Posting des Hotels St. Oswald in Bad Kleinkirchheim, das seit zwei Generationen in Besitz von Familie Scheriau ist.

Möbel, Wäsche, Gastronomiebedarf, Geschirr, Gläser, Wellness- und Fitnessgeräte, Pflanzen sowie Weine und Spirituosen – die Auswahl ist groß. Auf der Auktionsplattform „Wertsiedler GmbH“ werden Secondhand-Fans und Schnäppchenjäger fündig – es gibt viel zu entdecken. Kirchtagsschürzen mit Kuh-Motiv, ein Tischtennis- oder Billardtisch, ein Cross-Trainer, ein Massagetisch, ein Solarium sowie Teddy-Bären sind nur einige Funde. Auch für Weinliebhaber zahlt es sich aus, einen Blick zu riskieren: Einige Flaschen werden bereits ab fünf Euro angeboten.

1 / 4 Das gesamte Hotelinventar wird versteigert © Wertsiedler Auktion

Besichtigung am 11. August

Vorerst gibt es sieben Online-Auktionen, die etappenweise zwischen dem 14. und 19. August enden. Die zu versteigernden Artikel können am 11. August zwischen 15 und 18 Uhr besichtigt werden. Am 25. August können die ersteigerten Produkte abgeholt werden. Im Herbst folgen weitere Angebote. „Wir haben mit dem Inventar aus dem Keller, dem Garten und dem Erdgeschoß begonnen. Aktuell sind wir dabei, weitere Artikel wie Bettwäsche, Matratzen, Fernseher und Duschen aufzunehmen. Das komplette Hotel wird leergeräumt. Sobald die erste Auktionsphase vorbei ist, gibt es neue Dinge zu entdecken“, schildert Murat Veliu, Geschäftsführer der Wertsiedler GmbH.

Wie erfolgsversprechend solche Auktionen sind, sei von Mal zu Mal unterschiedlich: „Es kommt auf die Artikel an. Gewisse Sachen gehen sofort raus, für andere Dinge interessiert sich fast niemand. Dieser Fall ist jedoch besonders spannend, weil die Auswahl so groß ist. Es sind echte Schnäppchen dabei, die sowohl für Geschäftskunden, als auch für Privatleute interessant sein könnten.“ Veliu hofft auf reges Interesse: „Die Philosophie meines Unternehmens ist, dass es besser ist, etwas um zwei Euro zu verkaufen, als den Artikel zu entsorgen.“ Mitgesteigert werden kann online: auktion.wertsiedler.at.