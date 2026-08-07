Sri Lanka setzt nach Unruhen in Gefängnis Soldaten ein

Nach einem gescheiterten Gefängnisausbruch hat Sri Lanka schwer bewaffnete Soldaten in seinem wichtigsten Hochsicherheitsgefängnis stationiert. Hunderte Soldaten und Polizeikommandos bewachten am Freitag das Gelände des Welikada-Gefängnisses nach Unruhen, die am Vorabend begonnen hatten. Neun Insassen wurden offiziellen Angaben zufolge dabei verletzt. Dutzende Verurteilte waren gegen Mitternacht aus ihren Zellen ausgebrochen und auf das Dach des Gebäudes geklettert.

© APA/AFP Das Gefängnis wird nun streng bewacht