Wildberries-Lagerhalle in Jekaterinburg angegriffen

In der Ukraine und Russland hat es in der Nacht auf Freitag erneut gegenseitige Angriffe gegeben. Ein Logistikzentrum des führenden russischen Online-Händlers Wildberries geriet in der Millionenstadt Jekaterinburg am Ural nach einem Angriff in Brand. Ein russischer Drohnenangriff löste wiederum in Balakija, in der ostukrainischen Region Charkiw, ein Feuer in den Lagerhallen eines Agrarunternehmens aus.

© APA/AFP Neue Angriffe auf russischen Händler Wildberries (Illustration)