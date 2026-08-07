18-Jähriger soll aus Hass auf Homosexuelle getötet haben

29-Jähriger wurde in Niederösterreich getötet, nachdem er zu einem Treffen in ein Einfamilienhaus gelockt worden war. Mordverdächtiger soll der „Pedo-Hunter-Szene“ angehören.

Im Fall eines getöteten 29-Jährigen in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich der mordverdächtige 18-Jährige laut Exekutive in seiner Einvernahme „vollumfänglich geständig“ gezeigt. Medienberichten zufolge soll der 18-jährige Kampfsportler zur sogenannten Pedo-Hunter-Szene zählen, die überwiegend Homosexuellen fälschlicherweise Pädophilie unterstellt und Gewalt gegen sie ausübt. Die Bluttat sei somit als „Hass-Verbrechen“ einzuordnen. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Gudrun Bischof, dementierte entsprechende Medienberichte und APA-Informationen nicht.

„Ob es sich um ein Gewaltverbrechen aufgrund der vermuteten sexuellen Orientierung des Getöteten handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, sagte Bischof. Der 18-Jährige wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft hat die U-Haft beantragt. Eine Entscheidung darüber soll laut Landesgericht am Samstag fallen.

18-Jähriger hatte Opfer auf Social Media kontaktiert

Der Beschuldigte aus dem Bezirk Korneuburg hatte über eine Social-Media-Plattform Kontakt zu dem 29-Jährigen aufgenommen, um sich mit dem Wiener in der Nacht auf Donnerstag in einem Einfamilienhaus zu treffen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Eigentümer befand sich auf Urlaub und hatte die Familie des 18-Jährigen gebeten, während seiner Abwesenheit auf das Gebäude acht zu geben.

Bei dem Treffen dürfte der junge Mann „massive Gewalt gegen den Kopf- und Halsbereich“ des österreichischen Staatsbürgers ausgeübt und ihn tödlich verletzt haben. Dann verständigte der 18-Jährige einen Angehörigen, der gegen 6.30 Uhr die Polizei alarmierte. Daraufhin entdeckten die Beamten die Leiche, für den Verdächtigen – ein ungarischer Staatsbürger – klickten die Handschellen.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, ein vorläufiges Ergebnis lag noch nicht vor.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Graz nach Razzia laufen noch

Im März 2025 hatte es auf Antrag der Staatsanwaltschaft Graz eine Razzia in sieben Bundesländern gegeben, bei der mehr als ein Dutzend Männer und Frauen wegen des Verdachts auf „Hate Crime“ festgenommen worden sind. Darunter fielen sogenannte Pedo-Hunter und auch Verdächtige, die Übergriffe auf Angehörige der LGBTIQ-Community verübt haben sollen. Bei den Opfern handelt es sich nur teilweise um Homosexuelle, denen von den mutmaßlichen Tätern fälschlicherweise Pädophilie unterstellt wurde. Die Verdächtigen raubten die Opfer aus, erniedrigten und verletzten sie – manche davon sehr schwer. In einem Fall stand sogar Mordversuch im Raum.

Die Ermittlungen in der Causa sind bisher noch nicht abgeschlossen, sagte Christian Kroschl von der Staatsanwaltschaft Graz auf APA-Nachfrage. Im Verfahrenskomplex gab es bisher erst eine Anklage beim Landesgericht Salzburg gegen fünf Personen, die auch verurteilt wurden. In Graz wird weiterhin gegen 38 Beschuldigte ermittelt. In Haft ist keiner mehr von ihnen. Anklagen oder Einstellungen von Verfahren würden sukzessive erfolgen. Verfahren gegen einzelne jugendliche Beschuldigte seien auch bereits diversionell erledigt worden – allerdings mit einer Probezeit und Auflagen. Ermittelt wird in einigen Fällen auch wegen auf Mobiltelefonen gefundener Dateien mit nationalsozialistischem Gedankengut.

HOSI Wien fordert Nationalen Aktionsplan

Die HOSI Wien zeigte sich in einer Aussendung tief betroffen über das Tötungsdelikt. „Die Bundesregierung muss den Nationalen Aktionsplan gegen Hate Crime endlich mit konkreten Inhalten füllen. Die Expertise der Zivilgesellschaft liegt längst auf dem Tisch. Was fehlt, ist der politische Wille zur Umsetzung. Wir brauchen verbindliche Maßnahmen gegen Hasskriminalität, wirksame Prävention, konsequente Bekämpfung von Desinformation und Radikalisierung sowie eine nachhaltige Unterstützung von queeren Beratungs- und Opferschutzeinrichtungen“, sagte HOSI Wien-Obfrau Ann-Sophie Otte.

Otte trat bei dieser Gelegenheit entschieden „der Verbreitung des alten Vorurteils, homosexuelle Menschen mit Pädophilie gleichzusetzen“ entgegen: „Wer queere Menschen ständig als Gefahr für Kinder darstellt, wer mit Desinformation Angst erzeugt oder bewusst Feindbilder konstruiert, trägt Verantwortung für das gesellschaftliche Klima.“