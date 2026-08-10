Er will sein ganzes Leben online teilen, sie nicht: Was, wenn zwei in einer Beziehung ganz unterschiedlich mit den sozialen Medien umgehen?

Eine meiner Freundinnen hat ein Kind bekommen mit einem Mann, der immer sein Handy in der Hand hält. „Er ist ein Cyborg“, sagt sie: „Das Handy ist die Verlängerung seines Arms“.

Ständig macht er Fotos. Von Spanien, wo sie im Urlaub sind. Vom Kind, wie es in den Pool steigt. Von ihr, wie sie sich im Badezimmerspiegel schminkt. „Der würde das alles sofort auf Instagram stellen“, sagt sie und seufzt.

Was nach einer lustigen kleinen Beziehungsdifferenz klingt, ist ein Ärgernis geworden, seit die beiden ein Kind haben. „Ich will nicht, dass er Fotos von der Kleinen mit irgendwelchen Fremden im Internet teilt“, sagt sie. Aber er drückt dagegen und sagt, sie sei „spießig“. Meine Freundin hingegen fragt sich, wieso er dauernd das Kind vorzeigen will. Wieso ihm das so wichtig ist.

Die neue Spießigkeit

Meine Generation lacht ja gern über die Spießigkeit älterer Generationen, die wir in übertrieben gepflegten Vorgärten sehen. In der Fassadenpflege von Familien, die wollen, dass ihre Kinder gut gekämmt aus dem Haus gehen und „etwas hermachen“. Aber drückt sich in dem Bedürfnis, das eigene Leben im Internet zur Schau zu stellen, nicht dieselbe Spießigkeit aus? Geht es nicht in beiden Fällen darum, was „die Leute“ von einem denken?

Das Bedürfnis nach Bestätigung von außen sitzt tiefer, als wir oft wahrhaben wollen. Wer ständig postet, braucht vielleicht das Echo. Ein Herzchen, ein Kommentar, ein Like, das sagt: Du wirst gesehen, dein Leben zählt, ich finde dich cool.

Meine Freundin hat im Urlaub den Klassiker „Hundert Jahre Einsamkeit“ gelesen, von Márquez. Der Roman spielt zu der Zeit, als die ersten Fotos gemacht werden. Eine der Figuren will sich nicht fotografieren lassen – aus Angst, sie könne sich dabei abnutzen, einen Teil ihrer Farbe und Seele verlieren. „So geht es mir mit dem Internet“, sagt meine Freundin: „Ich will nicht, dass etwas von mir da drin ist.“

Vieles ist Verhandlungssache

Vielleicht ist das der Kern des Konflikts: Es geht nicht ums Fotografieren, sondern um die Frage, was von uns überhaupt für andere bestimmt sein soll – und was uns allein gehört. Der eine sucht sich selbst im Blick der anderen. Die andere schützt sich, indem sie sich ihm entzieht. Beides ist legitim. Und der Rest ist Verhandlungssache.

Meine Freundin und ihr Mann haben einen Kompromiss gefunden: Man kann die gemeinsame Tochter auf seinem Instagram-Account bewundern, wie sie Schnecken sammelt oder ihr schönstes Kleid trägt – mit Tomaten auf den Augen oder anderen Emojis, die ihr Gesicht halb verdecken.