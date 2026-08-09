Radkersburger Kunstwerke erzählen von Fahrradpionieren und Mittelalter

Demnächst laden Beatrix Vreča und Gerhard Schleich zu einer Spezialführung zu den Kunstwerken der Thermenstadt Bad Radkersburg. Aha-Momente und Lacher inklusive.

Beatrix Vreča und Gerhard Schleich laden zur Spezialführung zu vergessenen Kunstschätzen in Bad Radkersburg. Im Bild: Wandmalerei von Fritz Silberbauer im Rathausturm

Die geschichtsträchtigen Mauern von Bad Radkersburg haben bereits viel gesehen und tragen viele Geheimnisse in sich. Wussten Sie, dass sich unter der Erde eine der ältesten mittelalterlichen Wandmalereien Österreichs befindet? Oder, dass die Restauratorin Dina Kerciku mehrere Stadthäuser mit ihren Fassadenkratzbildern verschönerte? Zwei Radkersburg-Experten geben demnächst Einblick in die versteckten Kunstschätze der Thermenstadt.

Am 11. August lädt das Museum im Alten Zeughaus (MiaZ) zur Spezialführung „Von Aquila bis Silberbauer“ quer durch die Stadt. Museumsleiterin Beatrix Vreča und Stadtfotograf Gerhard Schleich widmen sich in bewährt unterhaltsamer Form den historischen Geheimnissen von Bad Radkersburg und machen diesmal ihre verborgenen Kunstschätze neu erlebbar. Viele Aha-Momente und Lacher inklusive.

© KLZ / Alexandra Kofler Gerhard Schleich und Beatrix Vreča verbinden bei ihren Führungen Unterhaltung und Wissensvermittlung

Vom Mittelalter über die Renaissance bis zur Moderne haben viele Kunststile die Stadt an der Grenzmur geprägt. Eines haben dabei viele Bad Radkersburger Werke gemein, wie das Team hinter den Spezialführungen weiß: „An vielen dieser Kunstwerke hat der Zahn der Zeit schon sichtlich genagt. Sie werden heute kaum mehr wahrgenommen. Mit unserer Spezialführung wollen wir sie wieder sichtbar machen und ihre Geschichten erzählen“, sagt Museumsleiterin Vreča. Für die Führung setzt sie gemeinsam mit Schleich auf Unterhaltung und Wissensvermittlung.

Führung durch Bad Radkersburg

Gemütlicher Stadtrundgang durch Bad Radkersburg

Bei dem eineinhalbstündigen Stadtrundgang stehen Denkmäler, Bauwerke und Wandbilder im Mittelpunkt. Um die ältesten Kunstwerke zu sehen muss man sich in den Keller der sogenannten Pistorkaserne begeben. Dort findet man Wandmalereien von Johannes Aquila. Sie stammen aus dem Mittelalter und zählen zu den ältesten nicht-kirchlichen Fresken Österreichs.

Für die Nachwelt gesichert hat sie die Restauratorin Dina Kerciku mit ihren vielbeachteten Kopien. Sie etablierte sich als erste Frau in Österreich in der damaligen Männerdomäne der Denkmalpflege. Ihre Fassadenkunstwerke, sogenannte Sgraffiti, sind heute unter anderem noch am Puchhaus zu sehen.

1 / 5 Treffpunkt für die Spezialführung zu den vergessenen Kunstschätzen in der Thermenstadt ist am Hauptplatz © KLZ / Alexandra Kofler

Von Fahrradpionier bis Renaissance-Innenhof

In der einstigen Werkstätte lernte der spätere Fahrradpionier und Industrielle Johann Puch das Schlosserhandwerk. Vom Stadtturm mit Wandmalereien von Fritz Silberbauer über die Frauenkirche mit Werken von Franz Weiss und Matthias Schiffer geht die Führung weiter zum Renaissance-Innenhof des heutigen Stadtmuseums und Gegenwartskünstler Tony Cragg mit seiner Skulptur „Point of view“ im Stadtpark.

Bei den Bad Radkersburger Spezialführungen inszeniert Schleich zudem historische Persönlichkeiten und erweckt mit viel Augenzwinkern die Vergangenheit zu neuem Leben. „Humor bringt verborgene Wahrheiten ans Licht. In der Stadtgeschichte gibt es viele Fakten, aber auch viele Fragezeichen. Meine gespielten historischen Figuren sind Interpretationen, wie es gewesen sein könnte. Zieht man dann noch Parallelen zur Gegenwart, wird es besonders lustig“, so Schleich.