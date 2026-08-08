Alexander Prossegger (24) ist bei den Johannitern in Patergassen. Seine Einsätze sind vielfältig und jede Jahreszeit bietet ihre Überraschungen.

Die ehrenamtliche Reise von Alexander Prossegger begann schon früh, als er erste kameradschaftliche Luft bei der Johanniter-Jugend schnupperte. 2020 entschloss sich der heute 24-Jährige, sich den Johannitern in Patergassen als vollwertiges Mitglied anzuschließen.

Der Reichenauer ist seitdem mit viel Herzblut und Engagement als Rettungssanitäter im Einsatz. „Momentan mache ich gerade die Ausbildung zum Notfallsanitäter“, erzählt Prossegger voller Stolz. Als Sanitäter sitzt er nicht nur bei den Patienten im Auto, sondern setzt sich auch immer wieder selbst hinter das Steuer. „Ich bin auch Einsatzfahrer. Das kann teilweise schon fordernd sein. Besonders in der Urlaubszeit, wenn viel Verkehr ist.“ Was die Einsätze betrifft, so sind sie für die Johanniter in Patergassen sehr von der Saison abhängig. „Im Sommer haben wir viel am Slow-Trail in Bad Kleinkirchheim zu tun.“ Rad- und Badeunfälle halten die Sanitäter in den warmen Monaten auf Trab.

Johanniter Patergassen Die Johanniter in Patergassen wurden 1984 ins Leben gerufen. Von dort kümmern sie sich um die Notfall- und Krankentransportversorgung der Gemeinden Reichenau, Gnesau und des Sommer- und Wintersportortes Turracher Höhe. Im Jahr 2000 wurde die Johanniter-Jugend gegründet. Unter der Leitstelle der Johanniter wird auch der Rettungshubschrauber „Alpin 1“ für die Wintermonate stationiert.

Im Winter hingegen sind es vor allem die Skipisten, zu denen sie gerufen werden. Die Winterkulisse birgt aber auch ihre eigenen Gefahren. „Am Berg wird es interessant, wenn es zu schneien beginnt. Man muss zum Beispiel Ketten auflegen.“ Mindestens drei Zwölferdienste macht Prossegger im Monat. Was er vor allem in Patergassen schätzt, ist das Familiäre. „Es ist eine kleine Dienststelle, jeder kennt jeden und wir sind wie eine Familie.“ Durch seine jetzige Ausbildung zum Notfallsanitäter hat er auch ein Praktikum in Spittal abzuschließen. Durch die große Einsatzstelle dort weiß er das familiäre Umfeld in Patergassen noch mehr zu schätzen.

© Helmuth Weichselbraun Die Einsatzstelle befindet sich in Patergassen

Das Zwischenmenschliche ist nur ein Grund, warum Prossegger Sanitäter aus Leidenschaft ist. „Es ist aber auch, weil mich der Rettungsdienst interessiert, ich Menschen helfen will und man etwas Gutes tun kann.“ Ein Einsatz ist dem Reichenauer besonders in Erinnerung geblieben. Ein älterer Herr erlitt einen Herzinfarkt und Prossegger wurde zu ihm gerufen. „Da es Nacht war, musste der Notarzt aus Feldkirchen herfahren. Es war eine sehr zeitkritische Situation, wo jede Sekunde gezählt hat“, erinnert er sich. Die Geschichte ist zum Glück gut ausgegangen. „Einige Zeit später ist der Mann zu mir gekommen und hat sich bedankt. Das bleibt einem in Erinnerung.“

Für junge, unentschlossene Sanitäter hat er den Tipp: „Probiert es aus. Es ist sicher nicht für jeden was, aber der Rettungsdienst ist schön.“