Mehrere Bezirksorganisationen der Grazer FPÖ arbeiten das schwache Ergebnis der Graz-Wahl auf und kritisieren Parteichef Axel Kassegger und die Landespartei massiv.

FPÖ-Gruppenbild beim Wahlkampfauftakt für die Graz-Wahl am 13. Mai 2026 mit dem Banner "Unsere Jugend für René" – ohne dass ein einziger Jugendlicher am Foto dabei ist

Stolz auf den Zugewinn. Das war offiziell die Losung der FPÖ-Parteispitze am Abend der Gemeinderatswahl. Tatsächlich konnte man mit René Apfelknab an der Spitze 1,4 Punkte zulegen, landete aber nur bei 12 Prozent und auf Platz vier. Hinter den Grünen. Die Erwartungen waren ganz andere, die Ausgangslage eigentlich rosig: Umfragehoch im Bund, Landeshauptmann in der Steiermark, kein Siegfried Nagl mehr, der für die ÖVP auch rechts der Mitte gezogen hat. Intern wussten alle: Da wurde eine Chance liegengelassen.

Wie es dazu gekommen ist, das wollte man aber schon weniger genau wissen. Eine ordentliche Analyse nach der Wahl war nicht erwünscht, erzählen hohe Funktionäre. Jede Kritik sei vom Grazer Parteichef Axel Kassegger abgeblockt worden, man möge schriftlich Stellung nehmen. Das haben nun mehrere Bezirke getan. Und diese Stellungnahmen haben es in sich, sind sie doch eine schonungslose Aufarbeitung der vergangenen Monate, was in der Grazer FPÖ alles schieflief. Das Fazit: Pleiten und Pannen, kein Pech.

Der Anfang: Die Landespartei diktierte die FPÖ-Wahlliste

Den Beginn der Probleme verorten gleich mehrere mit der Auswahl der neuen Gemeinderäte. Zwar wurde mit Géza Molnár eigens jemand engagiert, der bei einem Hearing die Kandidaten abgetestet hat. Die Meinung des Ex-FPÖ-Mannes aus dem Burgenland wurde aber offenbar kaum berücksichtigt. Vielmehr stellte sich heraus, „dass die Landespartei über die Wahlliste entscheiden würde“, wie Daniel Konrath aus Gries schreibt. Damit nicht genug: Plötzlich ist man von der Praxis abgegangen, „dass eine berufliche Tätigkeit in einem politischen Büro nicht mit einem bezahlten Mandat vereinbar“ ist. Gleich drei der sechs neuen Gemeinderäte arbeiten nämlich in Büros von blauen Landesregierungsmitgliedern: der designierte Klubchef Wolfgang Lueger (Büro Stefan Hermann), Dominik Hausjell (Büro Claudia Holzer) und Jürgen Angerer (Hannes Amesbauer).

Auf die Jugend hat man bei der Listenerstellung komplett gepfiffen – da half auch ein Foto vom Wahlkampfauftakt nicht, auf dem lauter ältere Leute ein Banner mit „Unsere Jugend für René“ in die Höhe hielten. Der versprochene außerordentliche Stadtparteitag, an dem man die Wahlliste beschließen wollte, wurde einfach abgesagt. All das führte „zu Verunsicherung und Wut bei zahlreichen Funktionären“, schreibt Katica Friedrich vom Inneren Bezirk.

Negativer Höhepunkt: Parteiausschlüsse unmittelbar vorm Wahlkampfauftakt

Endgültig das Fass zum Überlaufen haben die Parteiausschlüsse von Bernhard Dohr und Fabian Gutschreiter, beide Obmann-Stellvertreter in der Stadtpartei. Sie wurden per Notverordnung zwei Tage vor dem Wahlkampfauftakt ausgeschlossen. Die Gründe dafür kennt man an der Basis bis heute nicht. Das hat die großteils ehrenamtlichen Funktionäre „völlig desillusioniert und demoralisiert“, schreibt Konrath aus Gries. An Wahlständen war die Not groß: „Wir konnten nichts antworten, weil wir selbst nichts wussten“, heißt es in der Aufarbeitung aus dem Bezirk Jakomini.

Dazu kamen Pannen, die Wahlkampfleiter Andreas Wurzinger – der designierte Büroleiter Apfelknabs – unterlaufen sind: Flyer für die Bezirksparteien kamen viel zu spät, nämlich erst zwei Wochen vor der Wahl. Dazu führten QR-Codes ins Internet-Nirwana, weil die Homepage nicht funktioniert hat. All das gipfelte „in einer peinlich leeren Schlusskundgebung“ am Hauptplatz, bei der „gefühlt mehr Polizisten als Teilnehmer“ waren, heißt es aus dem Bezirk Innere Stadt. Trotz Zugpferden Herbert Kickl und Mario Kunasek kamen nur rund 300 FPÖ-Fans.

Parteitag im Herbst: Apfelknab soll Kassegger als Parteichef ablösen

Kasseggers Wohnsitzfrage – Liebenau oder doch Gratwein-Straßengel – war da für die FPÖ-Basis nur mehr das Tüpfelchen auf dem i. Während beim Wahlkampfschluss Kassegger den „Systemmedien“ die Schuld an den negativen Schlagzeilen gegeben hat, hält die FPÖ-Basis einhellig fest: „reines Selbstverschulden“.

„Ja, wir haben das vergangene Woche besprochen“, sagt René Apfelknab zur Kleinen Zeitung. Er will aber nach vorne blicken. Im Herbst ist ein Delegierten-Parteitag geplant. Nicht wenige in der Partei gehen davon aus, dass dann Apfelknab Kassegger als Parteichef ablöst. Dazu wollte sich Apfelknab aber nicht äußern.