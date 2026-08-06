Auf einigen kroatischen Urlaubsinseln wird Benzin knapp

Urlaubern wird geraten, am Festland zu tanken. Schuld an der Superbenzin-Knappheit sind Lieferverzögerungen durch den starken Ferienverkehr.

Mitten in der Urlaubssaison kommt es auf mehreren kroatischen Inseln zu vorübergehenden Engpässen bei Superbenzin. Betroffen sind laut der kroatischen Mineralölgesellschaft INA einzelne Tankstellen, darunter die Stationen Priko und Rujnica in Mali Lošinj. Diesel ist weiterhin verfügbar und von den Lieferproblemen nicht betroffen, wie die italienische Tageszeitung „Il Piccolo“ berichtet.

Nach Angaben von INA handelt es sich nicht um einen allgemeinen Kraftstoffmangel, sondern um logistische Schwierigkeiten. Die Inseln werden per Tankschiff oder Tanklastwagen versorgt, die mit Fähren übersetzen müssen. Der starke Ferienverkehr und die hohe Nachfrage durch Urlauber sowie zahlreiche Freizeitboote führen derzeit zu Verzögerungen bei den Nachlieferungen. Zudem verfügen viele Inseltankstellen nur über begrenzte Lagerkapazitäten.

Entspannung versprochen

Die Mineralölgesellschaft betont, dass die Kraftstoffreserven ausreichend seien und sich die Situation in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden entspanne, sobald neue Lieferungen eintreffen. Urlaubern mit Benzinfahrzeugen wird dennoch empfohlen, möglichst noch auf dem Festland vollzutanken und auf den Inseln nicht bis zur Reserve zu fahren. Wer mit einem Dieselfahrzeug unterwegs ist, muss nach derzeitigem Stand keine Einschränkungen befürchten.