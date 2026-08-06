Franz Dampfhofer rechnet in Voitsberg mit der Kunstszene ab

Er „stiehlt mit den Augen“ und brennt jeden Tag für die Kunst: Franz Dampfhofer im Foyer des Voitsberger Redaktionsbüros der Kleinen Zeitung im Gespräch mit Robert Preis.

„Darf der Franzi zu den Pfadfindern gehen?“ – „Nein, er wird Künstler.“ Diese kurze Anekdote aus der Kindheit Franz Dampfhofers schildert, wie früh er schon vom Vater gefördert aber auch gefordert wurde. Dass dieser erste große Unterstützer früh verstarb – Dampfhofer war erst 16 Jahre alt – spiegelt sich zeitlebens im Werk des mittlerweile großen Künstlers.

Es waren unterhaltsame, aber auch sehr persönliche Einblicke, die der vor kurzem 80 Jahre alt gewordene hoch dekorierte Maler am Mittwoch, 5. August, im Foyer der Kleinen Zeitung Voitsberg zum Besten gab. Der Einladung zum Künstler-Gespräch ist zahlreiches Publikum gefolgt, Redakteur Robert Preis und Dampfhofer lieferten sich einen unterhaltsamen Streifzug durch die Innenwelt eines Künstlers, der einst Schüler von Rudolf Szyszkowitz und Rudolf Hausner war. Anders als seine Kollegen an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, Gottfried Helnwein und Manfred Deix, schaffte Dampfhofer zwar nie eine internationale Karriere, das Zeug dazu hätte er aber allemal gehabt, allein: „Ich bin ein Sturkopf. Immer schon gewesen“.

Ich nehme alles, was ich mit den Augen stehlen kann.“ — Franz Dampfhofer

Dampfhofer erzählte von seinen Anfangsjahren, als er auf Schloss Greißenegg lebte. „Ich hab ein kleines Atelier bekommen und vom Fenster aus war die wunderbare Landschaft zu sehen. Ich hab also aus dem Fenster raus gemalt.“ Schon in Wien hat er ständig gearbeitet, „denn ich nehme alles, was ich mit den Augen stehlen kann. So war das immer.“ Beim Gedanken an früher wird er durchaus emotional. Von seiner Kindheit schwärmt er, überhaupt von seinem Leben. „Ich hatte das Glück, meine Anni kennenzulernen. Sie ist seit 1980 an meiner Seite und dafür möchte ich ihr danken.“

1 / 50 Künstlergespräch Dampfhofer-Preis © Robert Cescutti

Dampfhofer, der heute noch mit seiner Frau Anna abwechselnd in Wien und Köflach wohnt, kam mit der Hauptstadt ohnehin nie ganz ins Reine. „Der Wiener ist sehr schwierig“, sagt er. „Ich mag auch keine Wiener Musik. Aber damals war es noch schwieriger. Zu Hause herrschte ein einfaches Landleben, und mich haben sie gehänselt und gesagt, ich sei am Naschmarkt verloren gegangen.“

Wenn man Maler ist, malt man immer. Bei der Farbe Weiß ruht man sich aus. — Franz Dampfhofer

Dass es bis heute keinen Tag gibt, an dem er nicht malt, sei für ihn selbstverständlich. „Wenn man Maler ist, malt man immer. Nur bei der Farbe Weiß ruht man sich aus.“ Über die gegenwärtige Situation der Kunst macht er sich allerdings keine Illusionen. „Die großen Meister sind nicht mehr da. Die Kunst der Künste ist vorbei. Wir sind heute nur noch alle Lehrlinge. Heute kann keiner mehr richtig zeichnen. Viele machen einen Schnellkurs und dann geben sie auch gleich selbst einen Malkurs.“

Viele machen einen Schnellkurs und dann geben sie auch gleich selbst einen Malkurs. — Franz Dampfhofer

Gerade im Bezirk Voitsberg habe es aber immer große Künstler gegeben, und Dampfhofer verweist dabei auf verstorbene Kollegen wie Aduatz, Fabian oder Roupec. Was würde er also jungen Kollegen raten? „Dürer hat früher seine Anwärter dazu aufgefordert, mit einem Stück Kohle aus dem Stand einen Kreis auf die Wand zu zeichnen. Das ist eine Methode. Zeichnen, einfach zeichnen lernen.“ Doch eines sei auch klar: „Du musst sagen: Ich bin es, ich mache es! Auch wenn alle sagen, du wirst verhungern. Wenn du nicht brennst, bist du kein Künstler. Man muss immer brennen und kämpfen.“

© Robert Cescutti Robert Preis und Franz Dampfhofer

Wenn du nicht brennst, bist du kein Künstler. Man muss immer brennen und kämpfen. — Franz Dampfhofer

Dampfhofer gab aber auch Einblicke in die Schwierigkeiten, die der Künstlerberuf mit sich bringt (“Eine Galerie verlangt 50 bis 70 Prozent vom Preis eines Bildes. Manchmal behalten sie ein Bild, um die Lagerkosten abzudecken.“) Dennoch warnt er davor, vom Künstler zum Produzenten zu werden. „Erfolg ist eine gefährliche Geschichte, denn der macht einen schnell zum Produzenten.“ Man dürfe seinen eigenen Weg aber nie verlassen.

Und mit einem Umstand hadert er dann doch: „Es gibt keinen größeren Hass als den unter Künstlern. Das ist absurd, denn wir haben keine Lobby und halten trotzdem nicht zusammen.“ Deshalb wünscht er sich, „dass alle in Frieden zusammenleben. Bleiben wir niederschwellig.“ Denn wie sagte er an anderer Stelle: „Unser Leben ist nur eine große Illusion.“