Zug gegen Auto: GKB-Strecke in Graz-Umgebung unterbrochen

Ein schwerer Unfall bei Premstätten sorgt derzeit für eine Unterbrechung der S-Bahn-Verbindung in den Südwesten.

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagvormittag auf der GKB-Eisenbahnstrecke zwischen Premstätten und Lieboch gekommen. Nach ersten Informationen hat eine Schnellbahngarnitur auf einem Bahnübergang im Gemeindegebiet von Premstätten einen Pkw erfasst. Nähere Informationen zu möglichen Opfern liegen derzeit noch nicht vor. Der Bahnverkehr auf den Linie S61 und S7 ist derzeit unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

Zu einem tragischen Zwischenfall ist es auch am Mittwochabend auf der Südbahnstrecke im Bereich Werndorf südlich von Graz gekommen. Ein Cityjet auf der Linie S1 zwischen Graz und Spielfeld war in den Vorfall involviert, die Zuggarnitur musste von den Einsatzkräften evakuiert werden.