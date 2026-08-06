Am Samstag tischt der Pächter des Stubenberghauses das zweite Freiluft-Fest auf: Mit Schlagermusik, internationalen Hits und regionalen Schmankerln – länger als bei der Premiere.

Es liegt irgendwie auf der Hand, wenn die Vorbereitungen für Sause Nummer zwei längst auf Hochtouren laufen – aber der Vollständigkeit halber: Wie ist das erste Open-Air-Konzert am Schöckl gelaufen, Herr Brauchart? „Es war irrsinnig lässig und viel los! Und das, obwohl wir an diesem Tag starke Konkurrenz durch andere Feste hatten“, blickt Wilfried Brauchart auf den 4. Juli zurück. An diesem Tag hatte der Pächter des Stubenberghauses, der dieses seit knapp einem Jahr gemeinsam mit seiner Frau Carina führt, zum ersten Open-Air-Fest am Schöckl geladen.

Vieles ist anders

Und weil eben diese Premiere nach mehr geschmeckt hat, tischen die Braucharts am 8. August das zweite Freiluft-Fest auf. Wobei dieses Mal einiges anders ist: Gab am 4. Juli Robinson (vom legendären Duo Waterloo & Robinson) noch Countrymusik und Austropop vor dem Stubenberghaus zum Besten, stehen dieses Mal Schlager und internationale Hits auf dem Programm – dargeboten von Leon Taudien und Garbor Papai. Und: Statt um elf Uhr erklingen am 8. August erst um 14 Uhr die ersten Töne, dafür aber auch länger in Richtung Sonnenuntergang.

© KK Das Plakat zum Konzert am 8. August

Kulinarisch servieren die Braucharts unter anderem Backhendl, Bratwürstel und Käsekrainer genauso wie eine Gemüse-Lasagne sowie sommerliche Cocktails.