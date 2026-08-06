120 Personen im Südtiroler Ahrntal nach Murenabgang evakuiert

Wegen des heftigen Unwetters und eines verheerenden Murenabgangs mussten 120 Personen in Südtirol evakuiert werden. Verletzte gibt es keine.

Inzwischen arbeitet man mit Baggern an den Aufräumarbeiten

Ein heftiges Unwetter hat in der Nacht auf Donnerstag einen großen Murenabgang zwischen Luttach und St. Johann im Südtiroler Ahrntal zur Folge gehabt. Die Geröllmassen gelangten bis ins Tal, der meterhohe Murkegel verlegte eine Hauptstraße komplett und erreichte das Bett der Ahr, wodurch der Fluss kurzzeitig gestaut wurde, berichteten Südtiroler Medien. Aus Sicherheitsgründen wurden ein Hotel sowie drei Wohnhäuser mit rund 120 Personen evakuiert.

Verletzt wurde niemand. Rund 50 Personen befanden sich laut der Internet-Plattform „stol.it“ am Donnerstag vorerst noch in der Mehrzweckhalle in Luttach, wo sie von den Einsatzkräften versorgt wurden. Die in der Nacht evakuierten Hotelgäste hätten inzwischen wieder in ihre Unterkunft zurückkehren können.

Indes begannen Donnerstagfrüh bereits die Aufräumarbeiten mit mehreren Baggern. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Straße bis Mittag wieder befahrbar zu machen. Vorerst war das Ahrntal ab der Ortschaft Gisse von der Außenwelt abgeschnitten.

Großeinsatz an Hilfskräften

Die massive Mure hatte sich im Bereich Rotbach bei der Daimerhütte gelöst. Im Einsatz standen insgesamt 130 Einsatzkräfte, darunter die Freiwilligen Feuerwehren Luttach, St. Johann, Sand in Taufers, Lappach, Mühlen und Steinhaus, die Bergrettung Ahrntal, das Weiße Kreuz mit der sanitären Einsatzleitung, die Carabinieri sowie die Notfallseelsorge.