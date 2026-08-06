Verirrter Rehbock musste aus der Mürz gerettet werden

Ein Rehbock hatte sich in Bruck zwischen zwei Wehranlagen auf einen Uferbereich in der Mürz verirrt. Zu seiner Rettung traten Feuerwehr und Jäger an.

Alles andere als ein feines Platzerl zum Verweilen: ein schmales Uferstück in der Mürz zwischen zwei Wehranlagen

Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte zur Mürz im Bereich der Brucker Bahnhofsbrücke alarmiert. Passanten meldeten einen Rehbock, der sich zwischen zwei Wehranlagen auf einem schmalen Uferstück „verlaufen“ hat.

„Immer wieder sprang er ins Wasser, um einen Weg an Land und in Sicherheit zu suchen. Das ist in diesem Bereich aber nicht möglich“, schildert man seitens der Freiwilligen Feuerwehr Bruck. Gemeinsam mit der Betriebssfeuerwehr Voestalpine, der Stadtfeuerwehr Frohnleiten, die ihr Boot im Gepäck hatte, sowie mit Bezirksjägermeister Anton Karlon und seinem Stellvertreter Paul Winkelmayr wurde ein Plan ausgearbeitet, um den Rehbock, übrigens ein sehr guter Schwimmer, zu retten.

1 / 2 Das Tier wurde mit dem Boot zurück aufs Land gebracht © FF Bruck

Mit vereinten Kräften konnte das ängstliche Tier schließlich beim ersten Versuch aufs Boot gebracht werden. Danach wurde der Bock in eine Transportbox eingeladen und wohlbehalten wieder in den Wald gebracht. Wie sich das Tier überhaupt ins Stadtgebiet verirrt hat? „Er dürfte auf einer nächtlichen Jagd während der Rehbrunftzeit vom Weg abgekommen sein“, so Karlon.