Vergangenes Jahr gründete Yina Rodriguez Castillo mit „Nabi Care & Support“ ein Unternehmen, das persönliche Assistenz und Personenbetreuung anbietet. Die Idee hatte die Gleisdorfer, weil sie selbst pflegende Angehörige ist.

Der Lebenslauf von Yina Rodriguez Castillo ist spannend: Die 39-Jährige arbeitete lange Zeit als zahnärztliche Assistentin und OP-Gehilfin, anschließend studierte sie zwei Jahre Wirtschaftsingenieurswesen mit dem Schwerpunkt Maschinenbau. „Ich hab schweißen gelernt“, erzählt sie lachend. Wegen gesundheitlicher Probleme musste sie das Studium beenden. Die Gleisdorferin mit Wurzeln aus der Dominikanischen Republik ließ sich davon jedoch nicht abhalten und beschritt einen neuen Weg.

Sie gründete ihr eigenes Unternehmen namens „Nabi Care & Support“. Dabei bietet sie Menschen mit und ohne Behinderung Hilfe im Alltag an. Sei es durch Persönliche Assistenz und Personenbetreuung, barrierefreie Reisebegleitung oder Haus- und Kinderbetreuung.

Nabi Care & Support Yina Rodriguez Castillo gründete das Unternehmen „Nabi Care & Support“, um Menschen im Alltag zu unterstützen. Sie bietet Persönliche Assistenzen und Personenbetreuung, Haus- und Kinderbetreuung sowie barrierefreie Reisebegleitung an. Nähere Infos: hwww.instagram.com/nabicare Derzeit sucht sie auch nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin. Bei Interesse bitte melden unter nabicare@gmx.at oder 0664 18 57 390.

80 Prozent der Dienste entfallen derzeit auf Persönliche Assistenzen, Kinderbetreuung ist derzeit mit fünf Prozent noch am wenigsten nachgefragt. Bei Urlaubsbetreuungen begleiteten Mitarbeitende ihre Klienten schon nach Schweden, Dänemark oder Kroatien. „Eine ist nach Norwegen geflogen, da hatte es Minus 25 Grad“, erzählt Rodriguez Castillo. Auch Tagesausflüge, beispielsweise nach Wien, werden begleitet.

Warum sich die Gleisdorferin für diese Sparte entschied? „Ich bin selbst pflegende Angehörige.“ Ihr Lebensgefährte Stefan Pflanzl sitzt aufgrund eines schweren Motorradunfalls im Rollstuhl. Aus eigener Erfahrung weiß das Paar, dass es sehr schwer ist, verlässliche Hilfen zu finden. „Jemand hat zwei Stunden vor dem Dienst abgesagt, zweimal wurden wir bestohlen“, erzählt die 39-Jährige, die sich für bessere Betreuungsqualität einsetzen will.

© Stefan Pflanzl Gabi Ploder (l.) macht derzeit die Lehre bei Yina Rodriguez Castillo (r.)

Mit 1. April vergangenen Jahres startete sie ihr Business, heute hat sie bereits sieben angestellte Mitarbeitende, die derzeit 16 Klientinnen und Klienten in der ganzen Steiermark versorgen. „Wir haben Anfragen aus Niederösterreich, dem Burgenland und Wien“, erzählt Rodriguez Castillo. Sie hofft, diese bald abdecken zu können, denn ihr Plan ist zu expandieren.

Nabi Beauty

„Mein Traum ist eine Nabi-Group.“ Der erste Schritt ist bereits gesetzt mit „Nabi Beauty“. Online kann man unterschiedliche Cremes und Make-up-Produkte bestellen. Die Unternehmerin träumt weiters Schulungen anzubieten in einer „Nabi Academie“. „Dabei geht es zum Beispiel darum, wie man Patienten richtig lagert“, erklärt sie. Für ihre Mitarbeitenden gibt es bereits jetzt ein Handbuch als Leitfaden.

Was es für den Job braucht? „Empathie, Professionalität, darunter verstehe ich Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und wissen, wo die Grenzen sind. Meine Klienten haben keine geistige Behinderung, sie sollen ihr Leben möglichst selbstbestimmt leben“, erklärt die Gleisdorferin, die selbst rund zehn Stunden pro Woche ausrückt.

Ich lerne seit drei Jahren Koreanisch — Yina Rodriguez Castillo

Der Name „Nabi“ ist übrigens Koreanisch (seit drei Jahren lernt Rodriguez Castillo diese Sprache) und bedeutet „Schmetterling“. Gewählt hat die Gleisdorferin ihn wegen eines persönlichen Schicksals. „Ich hatte eine Fehlgeburt.“ Der Schmetterling symbolisiert Neubeginn und war somit der passende Name.