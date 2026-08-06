Papst trifft Jugendliche in Assisi

Papst Leo XIV. ist am Donnerstag zu seiner Begegnung mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des internationalen Jugendtreffens "GO! Franciscan Youth Meeting" in Assisi, dem Heimatort des heiligen Franz von Assisi, eingetroffen. Nach der Landung auf dem Sportplatz "Migaghelli" in Santa Maria degli Angeli wurde das Kirchenoberhaupt unter anderem vom Erzbischof von Assisi, Felice Accrocca, empfangen.

Anschließend fuhr der Papst direkt zur Basilika Santa Maria degli Angeli. Dort begrüßten ihn die Generalminister der franziskanischen Orden. Beim Treffen in der Basilika will Leo XIV. Fragen von Jugendlichen beantworten. Anschließend sind eine Begegnung mit Vertretern der franziskanischen Ordensfamilie sowie eine Messe in der Basilika vorgesehen.

Eine Papstmesse an diesem Ort gilt nach Angaben der Organisatoren als außergewöhnliches Ereignis. Demnach gibt es aus den vergangenen Jahrhunderten keine bekannten Hinweise darauf, dass ein Papst in der Basilika Santa Maria degli Angeli unmittelbar vor der Portiuncula-Kapelle eine Messe gefeiert hat. Die Kapelle gilt als geistliches Zentrum des Franziskanerordens und ist eng mit dem Leben des heiligen Franz von Assisi verbunden. Sie befindet sich im Inneren der Basilika und ist zugleich dessen Sterbeort. Gegen 12.15 Uhr ist der Helikopter-Rückflug in den Vatikan geplant.

Seit Montag nehmen mehr als 2.000 junge Menschen aus mehreren Ländern an dem Jugendtreffen teil. Die Veranstaltung richtet sich an 18- bis 33-Jährige und steht ausdrücklich auch Nichtgläubigen offen. In Workshops beschäftigen sich die Teilnehmenden mit Themen wie Frieden, Wirtschaft und Bewahrung der Schöpfung im Geist des Heiligen. Die Ergebnisse sollen in einer gemeinsamen Charta festgehalten und Papst Leo XIV. überreicht werden.

Franz von Assisi (1181/82-1226), dessen 800. Todestag in diesem Jahr begangen wird, gehört zu den bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche. Er war auch Namensgeber für den vergangenes Jahr verstorbenen Papst Franziskus. Der Sohn eines reichen Tuchhändlers aus Umbrien sagte sich zu Beginn des 13. Jahrhunderts mit Anfang 20 von seiner Familie los, verschrieb sich dem Glauben und führte ein Leben in absoluter Armut. Schon zwei Jahre nach seinem Tod mit Mitte 40 wurde er heiliggesprochen. Der 4. Oktober, der mutmaßliche Todestag des Heiligen, wurde in Italien sogar zum gesetzlichen Feiertag erklärt.